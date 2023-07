König Charles III (74) und Königin Camilla (75) luden am Dienstag zu einer ihrer berüchtigten königlichen Gartenpartys im Holyrood Palace in Edinburgh, Schottland. Neben Charles und Camilla und rund 6.000 geladenen Gästen war auch Prinzessin Anne (72) als königliche Gastgeberin vor Ort. Im Dauerregen erschien Camilla in einem schicken weißen Mantel unter einem passenden Regenschirm.

Diese Parteien haben in der britischen Monarchie eine lange Tradition. In der Regel werden mehrere davon im Buckingham Palace gefeiert, eines wird aber auch jährlich in der offiziellen königlichen Residenz in Schottland gefeiert. Die erste Party dieses Jahres fand am 3. Mai in London statt. Gartenpartys wurden während der Regierungszeit von Königin Victoria (1819–1901) gegründet und sind eine wichtige Gelegenheit für Mitglieder der königlichen Familie, mit einem breiten Spektrum von Menschen aus allen Gesellschaftsschichten in Kontakt zu treten.

Die Einladungen gehen unter anderem an Militärangehörige, Politiker, Vereine und Verbände, Regierungsbehörden, Gemeindevertreter, die Kirche und religiöse Gruppen. Es besteht die Hoffnung, dass damit ein repräsentativer Querschnitt der Gesellschaft erreicht wird.

Morgen finden in Edinburgh weitere Feierlichkeiten statt

Jedes Jahr versammeln sich rund 30.000 Menschen zu den Gartenfesten und verbringen dort einen Sommernachmittag mit dem Königspaar und anderen hochrangigen Vertretern der britischen Königsfamilie. Wie auf jeder Party gingen Charles und Camilla durch eine Reihe von Gästen und unterhielten sich mit vielen der Anwesenden. Nach diesen öffentlichen Diskussionen ziehen sich die Mitglieder der königlichen Familie in ein Teezelt zurück, um bei einem Tee und später bei einer Mahlzeit Kontakte zu knüpfen.

Die heutige Party in Edinburgh fand im Rahmen einer besonderen Royal Week in Schottland statt. Charles führt die Tradition seiner Mutter Königin Elizabeth II. (1926–2022) fort, die Holyrood Week in Schottland zu verbringen. Die letzte Gartenparty fand ebenfalls am Tag vor einer weiteren Runde der Krönungsfeierlichkeiten statt. Am Mittwoch, 5. Juli 2023, werden Thronfolger Prinz William (41) und seine Frau Prinzessin Kate (41) in Edinburgh erwartet.