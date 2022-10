König Karl III.: Royal-Insider warnt vor „billiger Krönung“

König Karl III. will auf Rituale verzichten und nur ausgewählte Gäste um sich versammeln. Ein Experte warnt nun vor einer billigen Krönung.

Wie sieht die Krönung von König Karl III. aus? (73) schau? Bisher ist nicht viel offiziell bekannt, aber Experten gaben vorab ihre Einschätzung ab. Laut britischen Medienberichten hieß es in diesen britischen Medienberichten unisono, dass der neue Monarch höchstwahrscheinlich eine abgespeckte Version der offiziellen Thronbesteigung bevorzugen und auf einige protzige Rituale verzichten werde. So soll die Gästeliste von 8.000 Würdenträgern auf 2.000 gekürzt werden. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass eine obligatorische Übergabe eines Goldbarrens auf der Strecke bleibt.

Doch eine solche „Rabattkrone“ könne Nachteile bringen, sagen Insider. Adelsexperten befürchten, dass eine bescheidene Zeremonie Großbritanniens Ansehen in der Welt trüben könnte. Die Nation sollte angemessen auf der Weltbühne präsentiert werden. Es könnte eine verpasste Gelegenheit sein, da Pomp und Pomp die Aufmerksamkeit auf die Insel lenken würden. Ähnlich wie das Staatsbegräbnis von Königin Elizabeth II. (1926-2022), das unter anderem einen deutlichen Anstieg im Tourismussektor auslöste.

Geht eine „billige Krönung“ von Karl III. nach hinten losgehen?



So warnt etwa der Historiker Andrew Roberts in der Daily Mail, dass die Krönung nach einem von hohen Kosten und Krieg geprägten Winter in der Ukraine eine „dringend benötigte Feier“ für das britische Volk sei. Es wird „nach hinten losgehen“, wenn aus dieser Krönung eine „billige Krönung“ wird. Er wäre zumindest traurig, wenn diese Chance vertan würde.

Bis heute gibt es kein genaues Datum für die Zeremonie. Voraussichtlich im Juni 2023 soll der König in der Westminster Abbey gekrönt werden. Allerdings heißt es aus verschiedenen Quellen, Charles wünsche sich nur eine kleine Feier. Die Feier soll seiner Vision einer schlankeren, moderneren Monarchie gerecht werden. Behalten Sie dennoch das Drama und die Würde. Der König ließ viele Punkte von der Zeremonienliste streichen. Die Welt habe sich verändert und auch der königliche Hof müsse laut einer Quelle aus dem Palast laut der Zeitung darauf reagieren.

Auch der Dresscode sollte angepasst werden



Auch auf ein eigentlich vorgeschriebenes Krönungsgewand sollten die Gäste von König Karl III. komplett verzichten. Diese gehören in ein Museum, wird ein ehemaliger Mitarbeiter des Königshauses von der „Mail on Sunday“ zitiert, der mit der Planung der Zeremonie beauftragt worden sein soll. Der Dresscode soll gelockert werden: „Es wird kein Tweed-Sakko oder keine Jeans geben, sondern einen Cutaway oder Lounge-Anzug.“ Auch spezielle Samtstühle, wie sie 1953 für die Krönung von Queen Elizabeth angefertigt wurden, werden nicht ausgestellt. Herkömmliche Sitzgelegenheiten würden ausreichen.

SpotOnNews