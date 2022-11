König des Dschungels? 7 „Highlights“ von Matt Hancocks britischem Reality-TV-Abenteuer – POLITICO

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Von künstlicher Intelligenz geäußert.

LONDON – Wer braucht schon eine politische Karriere, wenn man stattdessen Kamelpenis im Primetime-Fernsehen essen kann?

Der frühere britische Gesundheitsminister Matt Hancock stellte Westminster auf den Kopf, als bekannt wurde, dass er nach Down Under reisen würde, um sich der Besetzung der langjährigen Reality-Show „I’m A Celebrity … Holt mich hier raus!“ anzuschließen.

Und er könnte es einfach gewinnen.

Die ITV-Show, die seit zwei Jahrzehnten eine feste Größe im britischen Äther ist, sieht eine Reihe von Prominenten, die für zwei Wochen des zermürbenden Lagerlebens in den australischen Dschungel geworfen werden und gezwungen sind, nacheinander schreckliche „Bushtucker-Prüfungen“ zu absolvieren, um Proviant zu gewinnen.

Typische Gäste sind TV-Soap-Legenden, späte Popstars und ehemalige DJs. Der Typ, der eine Schlüsselrolle in Großbritanniens umstrittener Reaktion auf COVID-19 spielte, bevor er wegen eines gegen die Pandemie verstoßenden „dampfenden Clinchs“ mit einem Adjutanten gefeuert wurde, während er auch verheiratet war? Nicht so viel.

Obwohl Hancock immer noch amtierender Abgeordneter ist, ist er seit seiner Entlassung im letzten Jahr nicht mehr in der Regierung, und Premierminister Rishi Sunak hat ihm das Recht genommen, als Konservativer zu sitzen, weil er an der Show teilgenommen hat. Der Backbench-Abgeordnete Tim Loughton fasste die Ansichten vieler in der Tory-Partei zusammen, als er Hancock als „Idiot“ bezeichnete.

Anfangs schien es, als würde die Öffentlichkeit die Dinge genauso sehen, mit über 1.700 Menschen, die sich über seine Anwesenheit beim Wachhund Ofcom beschwerten. Sogar Aktivisten der Organisation COVID Bereaved Families For Justice ein Flugzeug geflogen über das Dschungelcamp und sagte Hancock unmissverständlich, er solle „hier verschwinden“.

Doch der ehemalige Kabinettsminister überlebte weiterhin die öffentlichen Ausscheidungsabstimmungen – und er ist jetzt bereit für das Live-Finale am Sonntag, zusammen mit der Fußballerin Jill Scott und dem Schauspieler Owen Warner, um das Recht zu haben, zum König des Dschungels gekrönt zu werden.

POLITICO hat jede einzelne Minute von Hancocks Dschungelarbeiten beobachtet, damit Sie es nicht tun mussten – hier sind einige der „Highlights“.

Beute schnappen, bruv

Es dauerte nicht lange, bis der Elefant oder das Känguru im Raum angesprochen wurde.

Hancock wurde von der Fernsehmoderatorin und Mitbewerberin Scarlette Douglas abrupt darüber informiert, dass sich der amouröse Verstoß gegen die Sperrregeln, der zu seinem Rücktritt führte, wie ein „Schlag ins Gesicht“ anfühlte.

Ein anderer Kandidat hatte, ähm, ein anderes Körperteil im Kopf.

Hanock sah und fühlte sich wie Millionen von Zuschauern sehr unwohl, als der Komiker Babatúndé Aléshé die Umstände beschrieb, die zu seinem Rücktritt von einem hohen Amt führten.

„Du hast dir Beute geschnappt, bruv“, sagte Aléshé. „Ich habe nicht erwartet, dass ein Mann wie Sie nach Beute greift.“

Sehr geehrtes Mitglied

Der frühere Gesundheitsminister machte bald in einem ganz anderen Sinne „Hintergründe“.

Hancock hat während eines Bushtucker-Prozesses zum Thema Essen den Anus einer Kuh vernascht – die Methode des Reality-Programms, Prominente im Austausch für ein nächtliches Lebensmittelpaket zu foltern.

Ihm wurde auch ein Kamelpenis (auch „Willy con Carne“ genannt), eine Platte mit Riesenkakerlaken und eine Schafsvagina präsentiert. Hancock war für alles bereit, außer seinen Wählern auf der anderen Seite der Welt zu helfen, und verschlang alles, während die Gastgeber Ant und Dec am Rande kicherten.

„Es war gleichzeitig weich und knusprig“, sagte der ehrenwerte Abgeordnete über das, ähm, ehrenwerte Mitglied des Kamels. Jetzt weißt du es also.

Schlange charmant

Hancock nannte Schlangen seine größte Angst, als er seine Reise nach Australien antrat.

Hilfreicherweise stellten die Produzenten von ITV sicher, dass er mit so vielen wie möglich in Kontakt kam.

In einem Prozess, der in einem Puppenhaus im Stil eines Horrorfilms stattfand, kam der Abgeordnete mit mehreren Schlangen in Kontakt – von denen keine besonders erfreut aussah, ihn zu sehen.

Eine besonders wütende Schlange stürzte sich zweimal auf den verängstigten MP. Hancock gab später zu, dass er sich „absolut in die Hose gemacht“ habe.

Trotzdem machte Hancock weiter, gewann trotzdem mehrere Mahlzeiten für das Camp und sagte stolz, dass er seine Angst vor herumkriechenden Reptilien überwunden habe.

Perfektes Timing, als er sich auf seine Rückkehr nach Westminster vorbereitet.

Mein wahres Ich zeigen

Hancocks hartnäckiges PR-Team sagte jedem Journalisten, der zuhören würde, dass der Abgeordnete wirklich in den Dschungel gehe, um das Bewusstsein für seine Kampagne zur Sichtbarkeit von Legasthenie zu schärfen.

Im Laufe von mehr als 20 Stunden Fernsehzeit erwähnte Hancock Legasthenie nur zweimal. Selbst als er mehrmals von seinen Mitbewohnern gefragt wurde, warum er im Dschungel aufgetaucht sei, gab Hancock seinem Wunsch nach, „das wahre Ich zu zeigen“.

Während er sofort eine Bindung zum Komiker Seann Walsh aufbaute – der sich des Medienrummels sehr bewusst ist, der begrüßt, wenn man öffentlich erwischt wird, wie man mit jemandem knutscht, für den man nicht bestimmt ist – waren andere sich des echten Matt Hancock nicht ganz so sicher.

Der Sänger des Culture Club, Boy George, mochte den Abgeordneten sofort nicht, zitierte die Erfahrungen seiner Mutter im Krankenhaus während der Pandemie und sagte Hancock einmal stolz, dass er „nie Tory gewählt“ habe.

Die Zuschauer wurden auch zurückgezogen, nachdem Hancock nach einer Reihe von Fragen zum Leben in der Politik von Radio-DJ Chris Moyles lyrisch über sich selbst geworden war.

Auf die Frage, ob er dann irgendwelche Fragen an Moyles zu seinen Jahrzehnten im Äther habe … Hancock zog eine schmerzhafte Lücke.

Schreckliches Karaoke Teil II

Hancock war einst in Westminster für seine energiegeladene, aber melodische Darbietung von Queens „Don’t Stop Me Now“ berühmt, aber ITV sorgte dafür, dass ein breiteres Publikum sein unglückliches Summen erfuhr.

Während eines Ausflugs in die Kneipe „The Jungle Arms“ drehte Hancock erneut seinen Freddie-Mercury-Tribute-Act auf.

„Ich will FREEEE brechen“, trällerte der Abgeordnete und kanalisierte genau die Gefühle des POLITICO-Reporters, der gezwungen war, jede wache Minute damit zu verbringen, an diesen Typen zu denken. Der Geist von Merkur lehnte eine Stellungnahme ab.

Diskette Hancocky

Als er es in die letzten vier von „I’m A Celeb“ schaffte, durfte Hancock an einer der besten Traditionen des britischen Reality-TV teilnehmen: dem Celebrity Cyclone.

Hier müssen Prominente einen wässrigen Hindernisparcours überwinden und sich an kostbare, nachschubsichernde Sterne klammern, während sie mit Wasserwerfern, großen Bällen und verschiedenem Dreck beworfen werden.

„Sie nennen mich das bronzene Bronco“, erklärte der ehemals ernsthafte Politiker, während er in einen Umhang und Spandex-Shorts gehüllt war.

Niemals an Selbstvertrauen mangelnd, vermied Hancock den typischen Ansatz, den Kurs hinaufzukriechen, zugunsten eines übermütigen Schritts.

Er wurde offensichtlich bestraft – mit den Gastgebern Ant und Dec, die fröhlich feierten, als ein Mann, der vor drei Jahren wirklich für das Amt des Premierministers kandidierte, zu Boden geworfen wurde.

König des Dschungels?

Flüstern Sie es, aber Hancock könnte dieses Ding jetzt gewinnen.

Trotz der verbreiteten Weisheit, dass die Öffentlichkeit den Abgeordneten für kurze Zeit quälen würde, bevor er ihn vorzeitig nach Westminster zurückschickt, hat er stattdessen neun andere Prominente überlebt und steht nun kurz davor, zum Gewinner einer der größten Reality-Shows Großbritanniens gekrönt zu werden .

Ein schockierter Westminster fragt sich, ob Hancocks öffentliche Karriere so beendet ist, wie die meisten angenommen hatten.

Er scheint neue Fans gewonnen zu haben. Hancocks PR-Team sagte, sein Instagram-Konto habe seit seinem Eintritt in den Dschungel 10.000 zusätzliche Follower gewonnen, während ihm weitere 50.000 auf TikTok gefolgt seien.

In der vorletzten Folge bemerkte Hancocks Mitbewohner und Rugbystar Mike Tindall, dass der Abgeordnete sich in der Öffentlichkeit beworben hatte, indem er hilfreich dafür gesorgt hatte, dass sein Name und die Telefonnummer der Wahlleitung auf seinem Hemd für die Kameras jederzeit sichtbar waren. „Einmal Politiker, immer Politiker“, witzelte Tindall.

All diese Eigenwerbung zahlte sich am Ende aus, als Tindall bei der öffentlichen Abstimmung vom Platz gestellt wurde und Hancock es ins Finale am Sonntag schaffte.

POLITICO wird das letzte Wort dem Radio-DJ Moyles überlassen, der für England sprach, während er in einem Exit-Interview über sein eigenes Schicksal nachdachte: „Ich bin enttäuscht, dass Matt Hancock beliebter ist als ich. Was zum Teufel geht hier vor?“