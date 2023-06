Eine Version dieser Geschichte erschien am 30. Juni in der CNN-Ausgabe Royal News, einer wöchentlichen Sendung, die Ihnen Insider-Informationen über die britische Königsfamilie liefert. Hier anmelden.



London

CNN

—



Sie dachten vielleicht, alle großen königlichen Momente des Jahres seien vorbei … aber halten Sie sich zurück, denn noch einer steht bevor. Schottland feiert am Mittwoch die Thronbesteigung von König Karl III. mit eigenen Feierlichkeiten.

Die zeremoniellen Veranstaltungen sind Teil der Holyrood Week – auch bekannt als Royal Week –, die jährlich stattfindet und bei der der Monarch üblicherweise in verschiedene Regionen des Landes reist, um die schottische Kultur, Errungenschaften und Gemeinschaft zu feiern.

Zu König Charles und Königin Camilla gesellen sich Prinz William und Kate, die nördlich der Grenze ihre schottischen Titel „Herzog und Herzogin von Rothesay“ tragen.

„Schottland wird den neuen König und die neue Königin im Juli mit einer Reihe von Veranstaltungen anlässlich der Krönung begrüßen. In Edinburgh werden ein Volksumzug, eine königliche Prozession, ein nationaler Erntedankgottesdienst und ein Salutschuss stattfinden“, sagte Erster Minister Humza Yousaf in einer Erklärung vor der Veranstaltung am 5. Juli.

Yousaf sagte, dass Einzelpersonen aus verschiedenen Gemeinschaften und Organisationen teilnehmen würden und dass es auch Möglichkeiten für die Öffentlichkeit gäbe, an dem Spaß teilzunehmen.

Der Erntedankgottesdienst wird in der St. Giles‘ Cathedral abgehalten – viele werden sich an sie als einen Zwischenstopp auf der letzten Reise der Königin von Balmoral nach London im vergangenen Jahr erinnern. Dort werden dem König die schottischen Kronjuwelen überreicht.

Die wichtigsten Stücke der Insignien sind Krone, Zepter und Schwert – sie stammen etwa aus dem frühen 16. Jahrhundert.

Die als Honours of Scotland bekannten Gegenstände bestehen aus Gold, Silber und Edelsteinen und sind die ältesten Kronjuwelen Großbritanniens. Die Krone wurde erstmals 1540 von Jakob V. bei der Krönung der Königin Maria von Guise getragen.

Woher das Zepter aus massivem Silber stammt, ist allerdings rätselhafter. Einige glauben, dass es sich um ein päpstliches Geschenk von Innozenz VIII. an Jakob IV. im Jahr 1494 handelte. Die Gegenstände wurden erstmals 1543 bei der Krönung der neun Monate alten Maria, Königin von Schottland, gemeinsam verwendet.

Die kostbaren Insignien werden im Edinburgh Castle aufbewahrt – die Kronjuwelen wurden jedoch einst zwischen 1651 und 1660 zum Schutz vor Oliver Cromwells Armee aus ihrem Zuhause mitgenommen. Ein Großteil der damaligen englischen Insignien wurde in diesen Jahren vernichtet und neue Gegenstände mussten hergestellt werden nach der Wiederherstellung der Monarchie in Auftrag gegeben.

Nach dem Act of Union im Jahr 1707, als sich das englische und das schottische Parlament vereinigten, wurden die Honors in einer Truhe eingesperrt, bis sie 1818 vom berühmten Schriftsteller Walter Scott wiederentdeckt wurden, der auch einen mysteriösen silbernen Zauberstab fand.

Ein weiterer Gegenstand, der anwesend sein wird, wird der Stone of Scone oder Stone of Destiny sein – einige begeisterte königliche Fans werden wissen, dass er Anfang Mai bei der Krönung der Westminster Abbey zu sehen war. Der Stein, der jahrhundertelang als Sitz bei der Krönung schottischer Könige diente, wird heute in Schottland aufbewahrt, wurde aber zu Charles‘ erstem großen Tag nach London gebracht.

Die Ehrengäste werden in einer großen Volksprozession vom Edinburgh Castle nach St. Giles‘ ziehen, an der 100 Vertreter des schottischen Lebens teilnehmen und die von der King’s Body Guard für Schottland, der Royal Company of Archers und einer Ehrengarde aus Angehörigen der Streitkräfte begleitet werden als Shetlandpony-Maskottchen des Royal Regiment of Scotland, Corporal Cruachan IV. Während sie die Royal Mile entlangfahren, wird die Musik von Kadettenmusikern der Combined Cadet Force Pipes and Drums, 51 Brigade Cadet Military Band, bereitgestellt.

Es wird auch eine königliche Prozession vom Palace of Holyroodhouse zur Kathedrale geben, unterstützt von der Royal Marine Band (Schottland) und den Pipes, Drums and Bugles des 2. Bataillons, The Royal Regiment of Scotland (2 SCOTS). Am Ende des Gottesdienstes ertönen 21 Salutschüsse der Royal Artillery des 12. Regiments, bevor die königliche Prozession nach Holyroodhouse zurückkehrt.

George Gross, Gastwissenschaftler für Theologie am King’s College London, sagte, es wäre ein „ergreifender Moment“ für Charles, der vor weniger als einem Jahr an derselben Stelle über dem Sarg seiner Mutter wachte.

„Dieser Dankgottesdienst ist ein komplexes und wichtiges Ereignis für die Monarchie, das wie immer über der Politik stehen muss, umso mehr in einer Zeit der Dezentralisierung und in der Zeit, in der die SNP die Regierung in Holyrood leitet“, sagte er.

„Es wird eine komplizierte Aufgabe sein, Traditionen und Symbole des schottischen Nationalismus, von den Ehren Schottlands bis zum Stein des Schicksals, in einem Dankgottesdienst zu kombinieren und zu respektieren und gleichzeitig die Politik der Unabhängigkeit zu vermeiden.“