Kölner „Tatort“ im Schnellcheck: Das Heroin wird am 25. ausgepackt

Ballauf und Schenk ermitteln seit einem Vierteljahrhundert in und um Köln. Zur Feier des Tages geben sich ein paar hochkarätige Gastdarsteller die Ehre – und die Kommissare müssen einen Fall lösen, der eigentlich besser in die 90er-Jahre gepasst hätte.

Was ist los?

Lara (Charlotte Lorenzen) und Kim (Greta Bohacek) träumen von einem besseren Leben. Leider mit Hilfe von Heroin, was per se keine gute Idee ist. Weil die beiden ihre Sucht auch durch Prostitution auf der Straße finanzieren, ist die Katastrophe fast vorprogrammiert: Eines Morgens schwimmt Laras Leiche im Hochwasserbecken des Kölner Randkanals, übersät mit Spuren einer Vergewaltigung.

Kriminaltechnikerin Förster (Tinka Fürst) und der verdächtige Wohnwagenverleiher (Josef Hader) liefern ein peinliches Kammerspiel. (Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin)

Trotz ihrer langjährigen Erfahrung sind die Kommissare Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Schenk (Dietmar Bär) verärgert über die Grausamkeit des Verbrechens. Sie stürzen sich in die Ermittlungen und kommen dem Zuhälter der beiden Mädchen (Robert Stadlober) bald auf die Spur. Was fehlt, sind nur verlässliche Spuren, von denen es eigentlich jede Menge geben müsste. Doch ausgerechnet die sonst so zuverlässige und findige Kriminaltechnikerin Förster (Tinka Fürst) hat diesmal Aussetzer – und nimmt die Sache sehr persönlich.

Worum geht es wirklich?

What you see is what you get: Ballauf und Schenk ermitteln auch zum 25-jährigen Dienstjubiläum in bekannter Krimi-Manier, der eigentliche Fall hat keinen doppelten Boden. Je nachdem, was Sie erwarten, kann es Ihnen angenehm vertraut oder etwas langweilig vorkommen. Allerdings wirkt die Nebengeschichte um Sidekick Förster sehr anhänglich.

Zap-Moment?

Die kammerspielartige Einstiegsszene zwischen dem schwer verdächtigten Wohnwagenvermieter und dem Kriminaltechniker Förster tut beim Zusehen fürchterlich weh und zeigt, dass selbst ein Ausnahmeschauspieler wie Josef Hader nicht auf ein mittelmäßiges Drehbuch anspielen kann.

Wow-Faktor?

Der Weg der Leiche durch ein mit rotbraunem Wasser gefülltes Kanalsystem zu einem Überschwemmungsbecken ist mit tollen Kamerafahrten sehr schön inszeniert – eine echte „Blutspur“.

Wie war es?

5,5 von 10 Punkten. „Trail of Blood“ hat seine spannenden Momente, leidet aber unter desaströs geschriebenen Dialogen und einem chaotischen Aufbau. Weniger wäre hier viel mehr gewesen, Jubiläum hin oder her.