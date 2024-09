Köln – Großalarm am Hauptbahnhof!

Am Freitagnachmittag sperrte die Polizei den Breslauer Platz in Köln ( Nordrhein-Westfalen ) wurde geschlossen. Der Grund: An einem Polizeiauto sei ein „verdächtiger Gegenstand“ gefunden worden.

Gegen 16.45 Uhr wurde der Gegenstand entdeckt. Minuten später wurde der Platz abgesperrt. Am Breslauer Platz befindet sich die Bundespolizeiinspektion Köln.

Auf der Plattform X, der Polizei Es handelt sich um einen Großeinsatz rund um den Platz, direkt hinter dem Kölner Hauptbahnhof. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Menschen sollen den Bereich möglichst meiden.

Ein Polizist untersucht den Inhalt der verdächtigen Tasche. Ergebnis: Es sind nur Kleidungsstücke Foto: Vincent Kempf

Auch die Gleise 10 und 11 waren gesperrt. „Dadurch kommt es nun zu Verspätungen und Teilausfällen. Es kann zu kurzfristigen Änderungen im Zugverlauf kommen“, teilte die Bahn mit. Betroffen seien die Verbindungen auf den Linien RB25, S6, S11, S12 und S19.

„Wir klären den Sachverhalt auf“, sagte eine Polizeisprecherin.

Später stellte sich heraus, dass jemand einen Sack mit Kleidung auf das Polizeiauto geladen hatte. Die Sperrung wurde aufgehoben.