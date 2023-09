Faxen sei weder modern noch effizient, heißt es in dem am Montag in der Sitzung des Digitalisierungsausschusses verabschiedeten Vorschlag. Der Verbrauch von Papier, Strom und Druckertinte sowie die notwendige Entsorgung der Geräte stellen eine Belastung für Klima und Umwelt dar, die mit digitalen Alternativen vermieden werden kann.