Wie lang ist die längste Straße im Kölner Stadtgebiet? Wie viele Straßen gibt es überhaupt? Und wie viele sind nach Frauen benannt? Diese und weitere Fragen beantworten wir in unserer aktuellen „Köln in Zahlen“-Folge.

Kürzeste Straße, Länge aller Radwege: Diese Zahlen für Straßen in Köln sollten Sie kennen

Klicken Sie sich durch unsere Fakten zu Straßen und Radwegen in Köln, die Sie sicherlich noch nicht kannten. Spaß haben!

So lange sind in Köln alle Straßen zusammen. Aneinandergereiht könnte man damit von Köln nach Jerusalem fahren. Von den 3161 Kilometern entfielen…

257 Kilometer: …auf Autobahnen,

451 Kilometer: …auch auf Landes-, Bundes- und Kreisstraßen

2453 Kilometer: …auf anderen Straßen und Wegen im Stadtgebiet.

So lang – oder so kurz – ist die kürzeste Straße Kölns: die Tipsgasse in der Altstadt. Sie verbindet die Salzgasse mit dem Eisenmarkt. Dort gibt es übrigens keine Hausnummern und auch keine Haustüren.

Nicht jede Straße in Köln ist einzigartig

Es gibt so viele Straßen in der gesamten Stadt Köln. Nicht alle tragen einen individuellen Namen, manche Namen kommen im Stadtgebiet mehrfach vor, etwa „Schulstraße“ oder „Weiddornweg“.

Viele Straßen in Köln sind nach Frauen benannt. Etwa 30 Prozent tragen den Namen eines Mannes, 66 Prozent haben nach Angaben der Stadt einen „anderen Grund für die Namensgebung“. Legt man nur die nach Personen benannten Straßennamen zugrunde, so sind 88 Prozent der Straßen nach Männern und 12 Prozent nach Frauen benannt. Der Stadtrat hat kürzlich beschlossen, dass künftig mehr Straßen und Plätze nach Frauen benannt werden sollen.

So lang ist die längste Straße Kölns: Der Militärring, der die Form des ehemaligen Befestigungsrings um die Stadt beschreibt, erstreckt sich über 21,3 Kilometer durch die Stadtteile Nippes, Ehrenfeld, Lindenthal und Rodenkirchen.

Radwege in Köln reichen bis nach Wien

Rechnet man alle Radwege in Köln zusammen, käme man auf eine stattliche Länge von 720 Kilometern. Das ist ungefähr so ​​weit wie von Köln nach Wien. Ein großer Teil dieser Radwege, nämlich insgesamt 630 Kilometer, verläuft auf Straßen. Der Rest führt Radler durch die Landschaft.

So regeln viele Ampeln den Verkehr im Kölner Stadtgebiet. Übrigens gibt es seit einigen Jahren anstelle des klassischen Männchen-Symbols an zwei Straßenkreuzungen in Ehrenfeld Ampelfrauen, die den Verkehr regeln.