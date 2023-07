Kocher: Fachkräfte-Zuzug soll tot 2027 auf jährlich 15,000 steilen

Het ministerie van Financiën heeft een spoelingsronde van de minister van Financiën Johannes Rauch (Grüne) gevolgd door een vertegenwoordiger van de sociale partners en een vertegenwoordiger van de sociale partners. Ziel sei es, gemeinsam „umfassende“ Fachkräfte strategien zu erarbeiten, um den Personalmangel zu bebekämpfen. In Österreich lag de Zahl der offenen Stellen im Juni laut AMS bei 118.566, wobei zahlreiche Betriebe in verschiedenen Branchen seit longerer Zeit über akute Personalknappheit klagen. Entspannung ist aktuell keine in Sicht: Allein im Pflegesektor rechnet das Sozialministerium bis 2030 laut Mitteilung mit onem Mehrbedarf von rund 76.000 Beschäftigten.

Gefragmenteerd als we kijken naar de mogelijkheden van de EU-Mitgliedstates, die nicht over de Rot-Weiß-Rot-Karte angeworben zijn. Dazu wolle man verstärkt auf Vermittlungen durch das europäische Jobnetzwerk EURES setzen, dus Kocher. Das auf diesem Wege rekrutierte Personal soll sich schrittweise auf 2.000 Persons pro Jahr erhöhen. Zur Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte, die in oktober 2022 Kraft binnenkwam, belde der Arbeitsminister via Twitter am Montagabend eine positive Bilanz. Im ersten Halbjahr seien rund 3.800 Karten ausgestellt be, plus von 47 Prozent gegenüber der Vorjahreperiod.

Zentral für die zukünftige Antwoorden van Fachkräften aus dem Ausland sei eine effizientere Gestaltung der Antragsverfahren. „Beispielsweise sollen die Verfahren, unter andersem bei der Bewilligung der Rot-Weiß-Rot-Karte, aber auch die Anerkennung von bereits erworbenen Qualifikationen im Ausland, beschleunigt zijn“, heres es in der Mitteilung. Zudem fasse man entsprechende Unterstützungsmaßnahmen für Betriebe und qualifiziertes Personal aus dem Ausland ins Auge.

Zuspruch kam wenig überraschend von Wirtschaftskammer (WKÖ), Industriellenvereinigung (IV) sowie aus dem Tourismusstaatssekretariat. Van WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf sowie IV-Generalsekretär Christoph Neumayer die rasche Umsetzung von Maßnahmen forderten, hob Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP) die Beddeutung der Rot-Weiß-Rot-Karte für den Tourismus hervor. Mit Kritik reageerde scharnierend Arbeiterkammer (AK) en der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB): Die Rot-Weiß-Rot-Karte sei kein „Allheilmittel“, die Betriebe müssten bessere Arbeitsbedingungen, um Arbeitskräfte zu finden, dus AK-Präsidentin Renate Anderl.

