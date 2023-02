Koch-Netzwerk, das in der GOP-Präsidentschaftsvorwahl von Trump wegschaut

Americans for Prosperity, eine von den mächtigen Konservativen Charles und David Koch gegründete Spendenorganisation, unterstützt den ehemaligen Präsidenten Donald Trump bei den republikanischen Vorwahlen 2024 nicht, wie die Organisation in einem Memo am Sonntag implizierte.

„Das Beste für das Land wäre es, 2025 einen Präsidenten zu haben, der ein neues Kapitel repräsentiert“, heißt es in einem Brief der CEO der Organisation, Emily Seidel. Aber das Memo erwähnte Trump nicht namentlich und ließ die Möglichkeit einer späteren Bestätigung offen.

Der Schritt könnte für Trump Ärger bedeuten, wenn er die AFP-Basis wohlhabender konservativer Spender von seinem Wahlkampf abbringt. Er ist bisher der einzige Kandidat einer großen Partei, der einen Wahlkampf für 2024 angekündigt hat, obwohl eine Reihe potenzieller republikanischer Herausforderer öffentlich potenzielle Kampagnen angeteasert hat.