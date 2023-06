Es sieht so aus, als würden Kobo-Leser die Pocket-Integration vielleicht doch nicht verlieren. Mozilla, der Hersteller von Firefox und derzeitiger Eigentümer von Pocket, sagte ursprünglich in einem Supportdokument, dass die Pocket-Integration von Kobo nach dem 15. August 2023 vollständig nicht mehr funktionieren würde, wenn Pocket Firefox-Konten zur Anmeldung erfordern würde. In einer Erklärung dazu Der Rand (zeitgleich mit einer Aktualisierung dieses Support-Dokuments) Mozilla sagt nun, dass bestehende Benutzer der Integration nicht betroffen sind und dass Kobo ihre Geräte aktualisieren würde, um die neuen Logins zu verwenden.

Laut Mozilla unterstützen Kobo-Geräte derzeit „nicht die spezifischen modernen Webtechnologien, die Firefox-Konten erfordern“ und können daher nach Implementierung der Änderung keine Firefox-Anmeldungen verwenden, es sei denn, sie werden aktualisiert. Mozilla gibt an, dass Firefox-Anmeldungen in Pocket erforderlich sind, um Sicherheitsfunktionen wie die Zwei-Faktor-Authentifizierung bereitzustellen.

Die Pocket-Integration von Kobo funktioniert sehr gut – sie verfügt über eine automatische bidirektionale Synchronisierung; bietet ein großartiges Leseerlebnis, einschließlich gut lesbarer Schriftarten und Seitenumbrüche für Artikel; und unterstützt Such- und andere Sortierfunktionen. Dies ist bei weitem die beste Möglichkeit, Webartikel auf einem E-Ink-Gerät zu lesen. Obwohl Sie Pocket-Artikel über einige Dienste von Drittanbietern an die Kindle-Geräte von Amazon senden können, funktionieren diese nur in eine Richtung und sind nicht so einfach zu verwenden oder so gut integriert wie die Pocket-Funktion von Kobo.