Het was een lange week en een nog langer jaar, maar Ko Jin-young is weer een kampioen.

Bijna een jaar na haar recordverpletterende overwinning op het HSBC Women’s World Championship keerde de Zuid-Koreaanse terug naar Singapore om haar kroon te verdedigen en haar 14e LPGA Tour-overwinning te bezegelen.

Na een week vertraging op verschillende punten door hevige regen, kaartte Ko 17-under om twee schoten voor de Amerikaan Nelly Korda af te maken en de eerste speler in de 15-jarige geschiedenis van het toernooi te worden die back-to-back overwinningen veiligstelde.

Het betekende een louterende terugkeer naar de cirkel van winnaars voor Ko, die sinds de tweede helft van 2022 kampt met een hardnekkige polsblessure. een emotionele knuffel met caddie David Brooker.

“Het is een grote eer om deze titel opnieuw te mogen verdedigen. Deze week was te lang voor mij, maar te mooi, dus ik ben zo blij”, vertelde Ko aan verslaggevers.

Toen Ko een jaar geleden Singapore verliet, deed ze dat op het hoogtepunt van haar kunnen. De toenmalige nummer 1 van de wereld had net haar zesde toernooizege behaald in haar laatste tien starts, waarmee ze geschiedenis schreef. Een laatste ronde 66 markeerde Ko’s 15e opeenvolgende ronde in de jaren 60, waarmee Annika Sörenstam’s 16-jarige record van 14 werd verbroken.

Ze keerde vorige week terug naar Sentosa Golf Club onder enorm contrasterende omstandigheden. In augustus 2022 miste Ko voor het eerst in haar carrière bezuinigingen op back-to-back-evenementen, waarna ze zeven weken pauze nam van de sport om een ​​​​linkerpolsblessure te behandelen.

Een comeback bij het BMW Ladies Championship de volgende maand eindigde voortijdig met een terugtrekking, gevolgd door een nieuwe gemiste cut bij het Pelican Women’s Championship. Toen ze in november aankwam bij het CME Group Tour Championship, deed ze dat als de nummer 4 van de wereld.

Daar vertelde ze verslaggevers dat elke zwaai pijn deed. Vier maanden later is ze weer kampioen en proost ze op de ‘belangrijkste’ overwinning uit haar carrière.

“Omdat ik vorig jaar een moeilijk jaar had en ik vocht met blessures en geen goed spel en mentaal zwaar en zo, en toen won ik deze week”, zei Ko.

“Het wordt belangrijker voor mij en het zal een grote impuls voor mij in mijn leven zijn.”

Na de opening met een even par 72, brulden back-to-back 65’s Ko naar een voorsprong van twee schoten op Korda op weg naar de laatste ronde.

Een serie van drie opeenvolgende birdies zorgde ervoor dat Korda, op jacht naar haar negende LPGA-titel, het gat verkleinde tot één bij de zesde hole, maar een daaropvolgende bogey – en nog een op de 13e – zorgde ervoor dat Ko een gezond drieslagkussen nam in de laatste drie holes. .

Een angstig wachten volgde op Ko na hevige regenval – nadat ze de actie zaterdag meer dan twee uur had uitgesteld – vertraagde de procedure bijna een uur, maar de Zuid-Koreaan hield haar moed vast om terug te keren en drie opeenvolgende pars te laten zinken om thuis te komen met 71 en de $ 270.000 binnen te halen. prijs van de winnaar.

“Ik (wist) dat Nelly achter me stond. Ik dacht dat het maar een of twee schoten waren, dus het was dichtbij, ‘zei Ko.

“Maar na de vertraging rustte ik uit tijdens het eten, en ik zag de tv en het scorebord, en (ik had) een voorsprong van drie schoten. Maar ik had nog twee holes over, dus: ‘Oké, laten we par maken, veilig spelen.’ Maar het was echt moeilijk om par te maken op 17, 18.”

Korda’s afsluitende birdie zag haar kaart 69, haar vierde opeenvolgende ronde in de jaren 60, maar de nummer 2 van de wereld bleef achter met “dwaze fouten” die een uiteindelijk sterk optreden in Singapore ondermijnden.

“Natuurlijk een beetje teleurgesteld over vandaag”, zei Korda tegen verslaggevers.

“Ik speelde niet echt goed, maar vocht niet echt zo veel als ik wilde. Ik heb hier en daar een paar domme fouten gemaakt. Het was leuk om te eindigen met een birdie en weer in de strijd te zijn, om in de laatste groep de emoties te voelen.