Kneipen in Deutschland boykottieren die WM in Katar | Deutschland | DW

Seit 27 Jahren steht die Kölner Kultkneipe „Lotta“ für elektrisierende Fußballmomente für die Ewigkeit. Als dann in der Nachspielzeit der Hausherr 1. FC Köln den entscheidenden Siegtreffer erzielte, explodierte fast die ganze Bar, einige wildfremde Menschen umarmten sich siegestrunken und das Kölsch floss angesichts der Gänsehaut-Stimmung in Strömen über die Bar .

Auch bei den Spielen der deutschen Männer-Nationalmannschaft zog „die Lotta“ mit ihren beiden Fernsehern und der großen Leinwand Dutzende Fußballfans an, unvergessen war der kollektive Urschrei nach dem Tor von Mario Götze im WM-Finale 2014 gegen Argentinien.

Es muss einiges passiert sein, bevor Mitinhaber Peter Zimmermann, seit 20 Jahren leidenschaftlicher Fußballfan und Dauerkarteninhaber seines geliebten „Effzeh“, eine Entscheidung trifft, die viele Wirtshausbesitzer in Deutschland in diesen Tagen und Wochen treffen: Der Protest , ist während der gesamten Fußballweltmeisterschaft in Katar vom 20. November bis 18. Dezember der Fernseher aus, vier lange Wochen.

Zimmermann sagt: „Wir wollen ein Zeichen setzen gegen dieses durch und durch korrupte Fifa-System, wo es wirklich nur um Geld geht und Menschenrechte und Fußballkultur überhaupt keine Rolle spielen. Diskriminierung von Homosexuellen und die erbärmlichen Arbeitsbedingungen.“

Kontrastprogramm in der Kölner Fußballkneipe

Wenn am Sonntag um 17 Uhr die WM mit dem Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador angepfiffen wird, hat Lotta diesmal noch geschlossen. Am Montagabend, wenn die USA auf Wales treffen, werden die Gäste beim traditionellen Pub-Quiz über Fragen abseits des Fußballs rätseln. Und am Dienstag, während Frankreich Australien startet, ist der Pub Schauplatz einer Podiumsdiskussion über die Situation in Katar, die FIFA-Politik und den Boykott. Es folgen Dart- und Kickerturniere, Filmvorführungen und die Möglichkeit, die WM auf der Playstation nachzuspielen. Die Protestaktion ging viral, sogar ein japanisches Fernsehteam war in der Kölner Südstadt.

Dutzende Kölner Fußballkneipen haben sich inzwischen der Boykott-Initiative angeschlossen

„Je näher die WM rückte, desto mehr wurde uns klar, dass Katar der Tropfen ist, der das Fass zum Überlaufen bringt, und das wollen wir nicht unterstützen“, sagt Zimmermann. „Im April haben wir unseren Boykott öffentlich gemacht und ein Transparent mit der Aufschrift ‚Boycott Qatar‘ aufgestellt. Die Reaktionen waren zunächst durchweg positiv, obwohl wir damals noch in einer Minderheitsposition waren.“

In Deutschland herrscht keine Euphorie

Zimmermann selbst, bisher undenkbar, kennt zum ersten Mal in seinem Leben den WM-Kalender nicht in- und auswendig. Mittlerweile hat man aber in ganz Deutschland das Gefühl, dass keine Fußballweltmeisterschaft vor der Tür steht, sondern ein Turnier der Bundesliga-Plastikklubs aus Hoffenheim, Leipzig oder Wolfsburg. Überall hält sich die Begeisterung spürbar in Grenzen: keine Autos mit Deutschlandfahnen, keine Tauschaktionen mit Spieler-Panini-Karten, keine Tippspiele im Büro. Und, auch wegen des Wintertermins, kein Public Viewing.

Die deutschen Sporthandelsketten Intersport und Sport2000 beklagen, dass der Absatz von WM-Trikots im Vergleich zur WM vor vier Jahren um bis zu 50 Prozent zurückgegangen sei. Und laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts infratest dimap erwägt mehr als die Hälfte der Deutschen, die WM komplett zu ignorieren.

Inzwischen hat Lotta auch konsequent alle Bierflaschen mit FIFA WM-Logo aus dem Sortiment genommen. Zugegebenermaßen tröpfelt nun via Instagram oder per E-Mail der ein oder andere kritische Kommentar ein, in dem die Besitzer als Heuchler behandelt werden, die gleichzeitig ihre Kneipe mit Gas aus Katar beheizen würden.

Aber Zimmermann bereut keine Sekunde, dass er die Kneipe zur FIFA-freien Zone gemacht hat. Obwohl der Verkauf in den nächsten vier Wochen sicherlich unter dem Boykott leiden wird. „Natürlich ist die Fußballweltmeisterschaft immer ein gutes Zusatzgeschäft, gerade wenn Deutschland spielt. Aber wir haben unsere Stammgäste und ich hoffe, dass durch unser Alternativprogramm noch andere Leute hierher kommen. Sie sagen, wir mögen Fußball, aber jetzt mit Katar schon einfach zu viel für uns.“

Massive Proteste gegen Katar in deutschen Fußballstadien

Auch Dietrich Schulze-Marmeling kommt am kommenden Dienstag ins Lotta. Nicht als Gast, sondern als Redner. Der Autor zahlreicher Fußballbücher ist, wenn man so will, so etwas wie der Mannschaftskapitän der Protestbewegung. Der eingefleischte Anhänger von Borussia Dortmund hat vor zwei Jahren die Initiative #boycottqatar2022 ins Leben gerufen und sogar ein Buch über den Katar-Kontrovers geschrieben und warum die WM nicht in dem Wüstenstaat hätte stattfinden sollen.

Fanproteste beim Bundesligaspiel SC Freiburg gegen Union Berlin am 13. November 2022

Schulze-Marmeling sagt: „Ich war überrascht, in welchem ​​Ausmaß und wie massiv die Proteste in den letzten Wochen gerade bei den Fans an den letzten drei Bundesliga-Spieltagen zur Selbstverständlichkeit geworden sind. Ich finde, man hat sich jetzt einfach über die Jahre etwas aufgebaut.“ und Katar war damals für viele noch etwas abstruser als Russland. Viele sagten noch, Russland sei zumindest ein großes Land mit einer gewissen Fußballtradition. Aber Katar mit seinen 350.000 Einwohnern ist für viele einfach absurd.“

Deutschland als moralischer Weltmeister?

„Nikolaus statt adidas, Lebkuchen statt Fifa“ lautet das Motto der Boykott-Initiative. Alle, die sich dem Aufruf anschließen, sollten die FIFA mit Protestbriefen überziehen, keine Produkte mit dem WM-Logo kaufen und sowieso auf Reisen nach Katar und Public Viewings in Deutschland verzichten. Das hehre Ziel von Schulze-Marmeling und seinen Mitstreitern: Es dürfe nicht länger attraktiv sein, „die WM so pervers darzustellen und den Fußball weiter zu ruinieren“. Kann er die Menschen, die am Ende den Fernseher einschalten, noch verstehen?

„Ich verurteile niemanden, das kann ich sogar sehr gut nachvollziehen. Und werden alle, die jetzt sagen, ich schaue nicht zu, wirklich durchhalten, wenn Deutschland begeistert spielt? Aber es ist wichtig, den kritischen Blick auf das Turnier nicht aufzugeben.“ . Die Debatte muss während des Turniers weitergehen und auch die Medien müssen sich bewusst sein, dass Kritik nicht ignoriert werden darf. Wir brauchen eine Diskussion darüber, wie wir die Zukunft des Fußballs gestalten wollen.“

„Wir haben nach Blatter gesagt: ‚Schlimmer geht’s nicht.‘ Und dann kam Infantino“ – Dietrich Schulze-Marmeling

Der Katar-Kritiker sieht in dieser Debatte vor allem Deutschland mit seiner kritischen Fanszene, die immer wieder Rassismus, Homophobie und den zunehmenden Einfluss von Investoren anprangert, an vorderster Front. Für die Anhänger vieler WM-Teilnehmer spielen die Menschenrechtslage vor Ort und die Korruption bei der FIFA kaum eine Rolle, König Fußball überstrahlt alles. Spötter lästern schon, zumindest in Sachen Moral, Deutschland werde Weltmeister. Mit diesen Tipps kann Dietrich Schulze-Marmeling jedoch gut leben.

„Wenn das Thema Menschenrechte in Deutschland einen besonderen Stellenwert genießt, dann können wir stolz darauf sein. Wenn Ihnen vorgeworfen wird, in Ihrer deutschen Blase zu leben, sage ich immer: ‚Tut mir leid, aber auch andere Länder denken langsam anders. und sie blicken eher mit einer gewissen Bewunderung auf das, was hier vor sich geht.‘ Vor allem in England bekommen wir viele Fragen wie: ‚Wie habt ihr die Proteste gemanagt? Das würden wir auch gerne machen, könnt ihr uns helfen?'“