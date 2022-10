Kluge gewinnt Silber im Punktefahren

14 Jahre nach Olympia-Silber in Peking hat Routinier Roger Kluge erstmals bei einer Weltmeisterschaft eine Medaille im Punktefahren gewonnen.

Der 36-Jährige belegte bei den Titelkämpfen in Saint-Quentin-en-Yvelines nach 40 Kilometern mit 67 Punkten den zweiten Platz und musste sich nur dem Niederländer Yoeri Havik (76) geschlagen geben. Platz drei ging an den Belgier Fabio van den Bossche (64).

„Es ist immer gut, auf dem Podium zu stehen. Eine Medaille in internationalen Titelkämpfen ist schön für die Sammlung und bestätigt, dass ich noch nicht abgeschrieben bin. Ich fahre immer noch auf einem guten Niveau“, sagte Kluge. Der Berliner hatte sich in den vergangenen Jahren vor allem auf das Fahren im Zweierteam konzentriert. Dort gewann Kluge in den vergangenen Jahren mit Theo Reinhardt zweimal Gold und einmal Bronze.

Kluge nutzte diesmal seine ganze Erfahrung. In der Schlussphase fuhr er zwei Runden und gewann auch den letzten Sprint. „Am Ende musste ich angreifen. Es war immer noch Silber, taktisch muss ich mir nichts vorwerfen. Ich hatte immer ein starkes Finale, das habe ich wieder gezeigt. Erfahrung, Alter, Stärke – das hat sich wieder durchgesetzt“, sagte Kluge.