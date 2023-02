Klopp lässt Liverpool-Flops sich nicht selbst leid tun

Jürgen Klopp hat das kämpfende Liverpool gewarnt, dass es keinen Platz für „Selbstmitleid“ gibt, während er darum kämpft, dass ihre unruhige Saison nicht weiter außer Kontrolle gerät.

Klopps Mannschaft tritt am Samstag gegen die abstiegsbedrohten Wölfe an und liegt nach einem Sieg in den letzten sechs Spielen in allen Wettbewerben auf dem neunten Platz in der Premier League.

Die Reds, die derzeit 10 Punkte hinter den Top 4 liegen, schieden am vergangenen Wochenende in Brighton auch aus der vierten Runde des FA Cup aus und beendeten damit ihre Titelverteidigung.

Nach der schmerzhaften Niederlage in der Nachspielzeit an der Südküste machte Klopp auf die unglückliche Körpersprache einiger seiner Spieler aufmerksam, die in der vergangenen Saison beinahe ein historisches Vierfaches gewonnen hätten.

Liverpools Verteidiger Andy Robertson hat zugegeben, dass sich die Kampagne nach der WM-Pause verschlechtert hat.

Aber Klopp, der immer noch hofft, die Saison zu retten, ist entschlossen, das Selbstmitleid seiner Mannschaft zu stoppen.

„Selbstmitleid ist in diesen Momenten nicht erlaubt“, sagte er. „Wir sind Menschen und kennen diese Momente, in denen man denkt ‚Oh mein Gott, alles läuft gegen mich‘.

„Es gibt nur eine Person, die das wirklich ändern kann, und das bist du selbst. Solche Dinge können passieren und werden auch in Zukunft passieren, aber es geht darum, die Zeit zu begrenzen, um wieder auf Kurs zu kommen.“

Zumindest öffentlich hat Klopp keine Antworten auf die schwache Form von unter anderem Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Jordan Henderson und Fabinho.

Aber der Deutsche glaubt, dass die Situation umgedreht werden kann, und verweist auf das jüngste Wiederaufleben von Marcus Rashford von Manchester United nach einer schlechten Zeit für seinen Verein.

„Wir sehen alle, dass einige Spieler über vier, fünf oder sechs Jahre nicht konstant das Niveau erreicht haben, das sie bei uns erreicht haben. Das ist nicht ungewöhnlich, das passiert auch anderen Spielern“, sagte Klopp.

„Eines der besten Beispiele aller Zeiten wird wahrscheinlich Marcus Rashford sein. Die Saison, die er letztes Jahr hatte, und die Saison, die er dieses Jahr hat, ich bin mir nicht sicher, ob er es wirklich erklären kann. Jetzt fliegt er. So läuft das.

„Die Zeiten zwischen diesen beiden Extremen müssen wir nutzen und durchstehen und durchkämpfen.

„Du musst das durchstehen und die Spieler, die ich kenne, meine Spieler, sie werden das durchstehen und wieder zeigen, wie gut sie sind.“

