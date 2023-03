6. Alle vier de hoofdrolspeelsters hadden een “wilde verliefdheid”. Devon Sawa, gaf Birch toe. Maar had niet iedereen iets met de Kasper ster in de jaren ’90?

“Er was een soort wedstrijd, ik herinner me dat ze zeiden: ‘Kom bij Devon’,” onthulde Todd. “We hadden zoiets van ‘Wat betekent’ krijgen met ‘?!'”

7. Hoewel Sawa beleefd ‘geen commentaar’ zei, was Birch niet zo gesloten om de zijne te onthullen Kasper co-ster Ricci won de wedstrijd. ‘Ze stapte naar voren en de andere meisjes waren er niet blij mee,’ morste Todd.

Sawa zei: “Ik was de enige 15-jarige jongen met de cast van de heetste jonge meisjes in de stad, dus het was erg leuk.”

8. Maar in een interview met E! Nieuws, Sawa schreef Ricci toe dat hij hem als Scott had gecast. “We konden het redelijk goed met elkaar vinden in de korte tijd dat ik aan Casper werkte”, legde hij uit. “Ze herinnerde het me gewoon en raadde me aan en ik zette mezelf op tape en ik snapte het. We hebben veel rondgehangen tijdens de opnames.”