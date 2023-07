Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil streckt der Union einen warnenden Zeigefinger entgegen: „Als Demokraten müssen wir aufpassen, dass rechtsextreme Narrative nicht in der breiten Gesellschaft ankommen.“ Soso.

Es ist immer eine Sache mit dem anklagenden Zeigefinger. Drei Punkte zurück zu dir. Und hier ist der erste: Der größte Unsicherheitsfaktor für die Bevölkerung ist laut dem Deutschlandtrend im Auftrag des öffentlich-rechtlichen Senders nicht der Klimawandel. Und die Migration auch nicht – auch wenn sich das ändert, werden wir dazu noch kommen.

Aber: die Regierung selbst. Noch nie hatte eine Bundesregierung so wenig Rückhalt in der Bevölkerung wie diese Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Und es ist lange her, dass einem Bundeskanzler so wenig Vertrauen entgegengebracht wurde wie Olaf Scholz aus der Partei von Lars Klingbeil.

Die Regierung Klingbeil hat selbst Zukunftsängste geschürt

Der zweite Finger, der auf Klingbeil und seine Familie verweist, befasst sich speziell mit der mangelnden Regierungskunst. Zunächst wird ein Heizungsgesetz vorgestellt, das weite Teile der deutschen Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt. Jene Zukunftsängste, die laut Klingbeil den „Brutboden des Populismus“ bilden, wurden von Klingbeils Regierung selbst geschürt.

Sie jetzt so laut und weinerlich zu beklagen, ist ein rabulistisches, Tatsachen verdrehendes Prunkstück. Im Kern ist es auch eine Beleidigung der Wähler: Klingbeil glaubt nicht ernsthaft, dass die Leute so dumm sind, nicht zu erkennen, wer ihnen diese ganze Unsicherheit eingebrockt hat, oder?

Dann macht dieselbe Regierung unter dem Beifall eines Koalitionspartners eine 180-Grad-Wende (zumindest keine 360-Grad, sorry Frau Baerbock). Vizekanzler Robert Habeck entlässt seinen Außenminister Patrick Graichen und wendet sein Gesetz weg von grün hin zu liberal. Und dann greift das Bundesverfassungsgericht ein.

Der Grund: die Arroganz der Regierung gegenüber dem Parlament. Das gibt nicht genug Zeit, um sich mit dem Regierungspfusch auseinanderzusetzen. Und schließlich verkündet die Ampel-Koalition ihre Botschaft für die Sommerpause: Im Herbst kommt das gleiche Gesetz ins Parlament, wo es in exakt gleicher Form verabschiedet wird.

Wenn jemand Identitätsdebatten führt, dann sind es vor allem die Grünen

Einsicht, sogar Demut? keiner. Die Hybris der Regierung kennt vorerst keine Grenzen. Womit wir beim dritten Finger wären, der auf Klingbeil verweist. Klingbeil wirft der Union vor, „irgendwelche Identitätsdebatten“ zu führen, die „für die Mühle der Rechten grunzen“.

Ich muss sagen, wenn jemand eine Identitätsdebatte führt, dann sind es vor allem die Grünen. Nicht nur beim Erwärmungsgesetz, dessen Klimarelevanz in den Sternen steht, sondern auch beim sogenannten Selbstbestimmungsgesetz.

Das biologische Geschlecht soll abgeschafft werden, und „Transfrauen sind Frauen“, wie die grüne Familienministerin Lisa Paus sagt, richtig: verordnet, ex cathedra. Die Abbruchmeldung ist klar:

Ob ein Mensch, der als Frau gelesen werden möchte, obwohl er einen Penis hat, biologisch auch ein anderer genannt werden kann, sollte gar nicht mehr zur Debatte stehen.

Die einfache und tolerante Lösung – es gibt zwei biologische Geschlechter und darüber hinaus eine Reihe sozialer Geschlechter – gilt bereits als „tanphob“. Es ist Politik auf Kosten der Mehrheit, die das alles für falsch hält.

Friedrich Merz ist nicht der Urheber des Geschlechterfrusts

Man fragt sich übrigens auch beim Selbstbestimmungsgesetz: Was ist im Gesetzgebungsprozess eigentlich schiefgelaufen, dass die Ampel es überhaupt nicht schafft, dieses Gesetz ins Parlament zu bringen?

Man konnte lesen, dass es die Einwände der Sicherheitsbehörden waren, die sich gegen die Löschung der früheren Persönlichkeit von Trans-Menschen wandten. Dies würde die Suche drastisch beeinträchtigen.

Man fragt sich: Warum ist das noch niemandem aufgefallen? Vereinfacht ausgedrückt ist „Identitätspolitik“ der Versuch einer akademischen und wohlgenährten Minderheit, der Mehrheit vorzuschreiben, wie sie denken, was sie tolerieren und wie sie reden soll. Der Motor dafür ist nicht die Union, sondern die Grünen.

Selbst im öffentlich-rechtlichen Rundfunk beginnen die Verantwortlichen, Geschlechtersprache als Fehler zu betrachten. Friedrich Merz ist nicht die Quelle des Gender-Frusts in Verwaltungen, im Radio und Fernsehen.

Die Autoren sitzen in der Bürokratie und den Direktionen der Rundfunkanstalten. Was Klingbeil mit seinem offenen Rechts-gegen-Rechts-Prozess gegen Merz macht, ist langweilig – eine klassische Täter-Opfer-Umkehr, um von seinen eigenen Schwächen abzulenken.

Klingbeil verliert kein Wort darüber, was den Wählern am meisten am Herzen liegt

Klingbeil rät der Union, nicht das zu sagen, was Rechtsextremisten sagen. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) nannte es vereinfachend „Rechte“ – mit der durchaus durchsichtigen Absicht, alles Konservative als nicht berührend zu diskreditieren.

Klingbeil verliert kein Wort darüber, worüber sich die Wähler den Umfragen zufolge am meisten Sorgen machen. Gab es tatsächlich jemals ein Wochenende, an dem die Schattenseiten der Einwanderungs- und Integrationsdebatte so deutlich ans Licht gekommen wären?

In Gießen veranstalten Freunde der schrecklichen Regierung Eritreas ein Fest, das in Straßenschlachten ausartet. Der eritreische Bürgerkrieg tobt plötzlich auf deutschen Straßen, fast 30 Polizisten werden verletzt.

Hat die Ampelregierung nicht erst kürzlich erklärt, dass sie von französischen Verhältnissen und den Aufständen arabischer Jugendlicher im ganzen Land noch meilenweit entfernt sei?

Klingbeil flüstert, dass die „Firewall“ der Union zur AfD nicht standhalten werde

Der Kanzler von Lars Klingbeils Partei sagte sogar, dass der deutsche Sozialstaat uns vor solchen Gewaltausbrüchen beschütze. Nun ja – in Gießen hat der Sozialstaat an diesem Wochenende versagt.

Doch damit nicht genug: Ein tödlicher Messerangriff in Hamburg. Ein tödlicher Messerangriff in Dresden. Ein tödlicher Messerangriff im rheinland-pfälzischen Bad Hönningen. Wer kann angesichts dessen noch an „Einzelfälle“ glauben?

Und wo ist die Innenministerin Nancy Faeser von der SPD, von Lars Klingbeils Partei, an einem so gewalttätigen Wochenende? Dabei wird die Migrationspolitik der Bundesregierung vor aller Augen als ungeeignet und naiv entlarvt.

Klingbeil flüstert, dass die „Firewall“ der Union zur AfD nicht standhalten werde. Dafür gibt es keine Belege. Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass die CDU-Schottung zur Linkspasrtei aus Angst vor der AfD nicht hält – und zwar in Thüringen. Generell gilt: Diese Art des Gemurmels ist schwer zu ertragen.

Was bleibt, ist das Gefühl, bevormundet zu werden

Wenn es der Regierung Klingbeil gelingen würde, saubere, fundierte Gesetze zu erlassen und die Bevölkerung von ihrem Tun zu überzeugen, könnte sie sich diese Misstrauenspolitik ersparen.

Eine gute Regierungsführung, die die Probleme der Menschen nicht aus transparenten ideologischen Motiven definiert, ist wohl der einzige Weg, die AfD in den Griff zu bekommen. Dies ist in den letzten acht Jahren weder der CDU gelungen, die jetzt nicht von der Schwäche der Regierung profitiert, noch der versammelten Linken.

Offensichtlich sind mittlerweile viele Menschen davon überzeugt, dass sich die Beleidigungen gegen die AfD gegen sie selbst als Wähler richten. Was bleibt, ist der größte Treibstoff der AfD: das Gefühl, von „den da oben“ aus ideologischen Gründen bevormundet zu werden.