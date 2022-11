Klimaschutz: Bundesregierung beschließt Moorstrategie | tagesschau.de

Stand: 09.11.2022 18:42 Uhr

Die Bundesregierung will Moore besser schützen und hat deshalb jetzt eine Strategie beschlossen. Dabei geht es nicht nur um Naturschutz, sondern vor allem um die Rettung des Klimas.

Von Kirsten Girschick und Eva Huber, ARD-Hauptstadtstudio

Moore könnten große Klimaschützer sein, CO2 binden und Lebensraum für seltene Arten bieten. „Könnte sein“, denn mehr als 90 Prozent der Moore seien trockengelegt und oft das genaue Gegenteil von Klimaschützern. Natürliche Moore binden im nassen Boden viel Kohlenstoff – altes Laub, Zweige, Holz. Ist das Wasser weg, reagiert der Kohlenstoff mit dem Luftsauerstoff zu CO2 – schlecht fürs Klima. Entwässerte Torfböden sind für 7,5 Prozent aller Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke will umsteuern: „Wir wollen Moore schützen, wir wollen Moore wiedervernässen, damit sie Kohlenstoff speichern können.“ Kohlendioxidemissionen können nur reduziert werden, wenn der Wasserspiegel im Torfboden wieder ansteigt. Der Grünen-Politiker hat dem Kabinett eine nationale Moorschutzstrategie vorgelegt, die nun beschlossen wurde.

Moorschutz als öffentliches Interesse

Einerseits will die Bundesregierung die noch gut erhaltenen Moore dauerhaft schützen und gesetzlich festschreiben, dass der Moorschutz im öffentlichen Interesse liegt. Eine Autobahndurchfahrt oder eine Wohnsiedlung im Moorgebiet wäre dann nicht mehr so ​​einfach. Dies ist ein Schlüssel in der Strategie.

Die noch größere Herausforderung werden jedoch die entwässerten Torfböden sein. Viele davon werden von Landwirten als Wiesen für Milchkühe oder als Ackerland genutzt. Auf nassem Torfboden geht das nicht. Landwirte in Regionen mit viel Torfboden könnten ihre Lebensgrundlage verlieren. Umweltministerin Lemke betont deshalb, dass sie keine Verbote will: „Ich setze mich jetzt dafür ein, dass es freiwillig ist, und ich bin mir sicher, dass viele mitmachen wollen.“

Vier Milliarden Euro für natürlichen Klimaschutz

Anders als in der Vorgängerregierung hat die Umweltministerin viel Geld zur Verfügung, um Gemeinden, Bürger und vor allem Landwirte von einer freiwilligen Teilnahme zu überzeugen. Im Rahmen des Aktionsprogramms für natürlichen Klimaschutz kann der Minister in den nächsten Jahren vier Milliarden Euro ausgeben. Einen Teil davon will sie in Förderprogramme stecken, die den Bauern den Umstieg ermöglichen sollen.

Das wird nicht einfach, denn viele alternative Managementkonzepte stecken noch in den Kinderschuhen. Bauen Sie zum Beispiel Feldfrüchte an, die mit nassem Boden zurechtkommen, wie Schilf. Oder Wasserbüffel statt Rinder als Fleischlieferanten. Bisher war es sehr schwierig, damit Geld zu verdienen.

Solarpark statt Kuhweide

Eine andere Möglichkeit wäre, Photovoltaikanlagen auf dem Torfboden zu platzieren. Eine Idee, die auch dem Deutschen Bauernverband gefällt. Er drängt auf Alternativen, die für Landwirte wirtschaftlich tragfähig sind. Denn insgesamt seien rund eine Million Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche betroffen, sagt Generalsekretär Bernhard Krüsken: „Wir reden hier nicht von einzelnen Flächen und Parzellen, wir reden von ganzen Höfen, ganzen Dörfern und ganzen Regionen bedeutet, dass es ein großer Eingriff ist, wenn wir über Wiedervernässung sprechen.“

Deshalb plädiert Krüsken für ein gemeinsames Vorgehen mit Betroffenen und findet Lemkes Ansatz, auf Freiwilligkeit zu setzen, richtig. Auch der Naturschutzbund (NABU) kann dem Moorschutzkonzept viel Gutes abgewinnen. NABU-Präsident Jörg-Andreas Krüger wünscht sich mehr Tempo. Das Ambitionsniveau sei zu niedrig: „Bis 2030 sollen zehn Prozent der CO2-Emissionen der Moore eingespart werden, das reicht eindeutig nicht.“ Gleichzeitig gebe es keine Perspektive für die Zeit nach 2030, sagt Krüger.

Umweltminister will durchstarten

Auf dieses Ziel hatten sich Bund und Länder bereits im vergangenen Jahr vor der Bundestagswahl geeinigt. Der grüne Umweltminister hält daran fest. Sie will nicht mehr nur über Ziele diskutieren, sondern „in Schwung“ kommen und durchstarten. Aus Sicht von Klimaschützern ist dies auch dringend nötig, denn bisher wurden vor allem Pilotprojekte gestartet. Bis viele Torfböden wieder nass werden, ist es noch ein weiter Weg.