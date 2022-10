Klimareparationen ethisch, aber nicht die beste Lösung: Klimatologe

Vertriebene im Hochwasser nach starkem Monsunregen in der Stadt Usta Mohammad im Distrikt Jaffarabad in der Provinz Belutschistan am 18. September 2022. 33 Millionen Menschen sind von den Überschwemmungen in Pakistan betroffen, die mit dem Eintreffen des Monsuns begannen Ende Juni.

Nach der Flutkatastrophe in Pakistan werden Rufe nach Klimareparationen für ärmere, vom Klimawandel stark betroffene Länder lauter. Aber obwohl sie ethisch sein mögen, sind sie nicht die beste Lösung für ein komplexes Problem, sagte ein Klimatologe.

„[Climate reparations are] ethisch vertretbar“, sagte Friederike Otto, Klimaforscherin an der Universität Oxford, „aber eine gerechtere Welt ist viel besser in der Lage, die komplexen Krisen zu bewältigen, mit denen wir es zu tun haben. Wenn alle Teile der Gesellschaft an Entscheidungen beteiligt sind, geht es am Ende allen besser.“

Die Überschwemmungen in Pakistan haben bisher fast 1.700 Menschen das Leben gekostet. Nach Schätzungen der Regierung haben sie auch zu wirtschaftlichen Verlusten in Höhe von mindestens 30 Milliarden US-Dollar geführt.

33 Millionen Menschen sind von den Überschwemmungen betroffen, die Ende Juni mit dem Eintreffen des Monsuns begannen und teilweise durch schmelzende Gletscher verursacht wurden. Mehr als ein Drittel des Landes steht unter Wasser.