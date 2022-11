Klimaprotest und Unfalltod: Was sagt das Strafrecht?

FAQ



Stand: 04.11.2022 14:36 ​​Uhr

Nach dem Unfalltod eines Radfahrers in Berlin werden die Grenzen des Klimaprotestes diskutiert. Aktivisten wird vorgeworfen, die Rettungsaktion verzögert zu haben. Was sagt das Strafrecht?

Von Michael Nordhardt und Frank Brautigam, ARD-Rechtsabteilung

Der Fall

Am vergangenen Montagmorgen wurde ein Radfahrer bei einem Fahrradunfall in Berlin-Wilmersdorf lebensgefährlich verletzt, die Frau ist inzwischen gestorben. Nach Angaben der Feuerwehr war sie unter einem Betonmischer eingeklemmt. Die Rettungskräfte vor Ort hatten ein Rettungsfahrzeug mit Spezialwerkzeug angefordert, um sie zu befreien. Allerdings verzögerte sich die Anfahrt zum Unfallort wegen eines Staus auf der Stadtautobahn A100 – „um mehrere Minuten“.



SWR-Logo Michael Nordhardt



Nach Angaben der Berliner Polizei hatten Klimaaktivisten Plakate auf einer Schilderbrücke über der Straße angebracht und sich anschließend selbst beklebt. Um sie von dort wegzubringen, sperrte die Polizei vorübergehend zwei von drei Fahrspuren der Autobahn. Als das Feuerwehrauto auf die A100 auffuhr, herrschte bereits Stau. Zwischen dort und dem Protestort liegen fast vier Kilometer Straße. Vom Protestort bis zum Unfallort fährt man noch viereinhalb Kilometer.

Nach dem Vorfall wurde zunehmend gefordert, die Aktivisten strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Doch welche Straftaten kommen in Betracht?

Fahrlässiger Mord?

Nach den ersten Meldungen dachten viele: Sind die Aktivisten schuld am Tod des Radlers? Nach § 222 StGB macht sich strafbar, wer fahrlässig den Tod eines Menschen verursacht. Fahrlässige Tötung ist grundsätzlich auch möglich, wenn Sie den Radfahrer nicht selbst angefahren haben.

Aber: Es ist kein Automatismus. Eine der Voraussetzungen wäre: Sie müssten nachweisen, dass die Demonstranten mit ihrer Aktion die Rettungsaktion verzögerten und die Frau starb, weil die Feuerwehr mit der Spezialausrüstung nicht schnell genug zu ihr kam. Man muss also, vereinfacht gesagt, den Aktivisten den Tod zuschreiben können. Ausschlaggebend dafür sind die genauen Umstände des Falls, die nun weiter ermittelt werden. Endgültige Antworten gibt es noch nicht.

Behinderung der Hilfeleistenden?

Es gibt aber auch Paragraphen, die sich nicht direkt auf den toten Radfahrer beziehen, sondern Helfer nur bestrafen, wenn sie behindert sind. Nach § 323 c Abs. 2 StGB wird auch bestraft, wer bei einem Unfall oder einer gemeinsamen Gefahr oder Not eine Person daran hindert, einem Dritten zu helfen oder helfen zu wollen. Diese Regelung gilt erst seit wenigen Jahren. Sie verfolgt das Ziel, dass hilfsbereite Menschen ungestört helfen können, egal ob es sich um private Ersthelfer oder Rettungskräfte handelt.

Hier liegt ein Verstoß gegen diese Regel vor. Die Ermittler bzw. Gerichte müssen zunächst klären, ob die Blockade dazu geführt hat, dass die Feuerwehr wenige Kilometer entfernt behindert wurde. Und zweitens, ob die Aktivisten die nötige Absicht hatten. Haben sie wenigstens akzeptiert, dass sie Menschen behindern, die helfen wollen?

Berufshelfer mit Gewalt oder Drohungen außer Gefecht setzen?

Es gibt auch eine etwas spezifischere Vorschrift, die die gewaltsame Behinderung professioneller Helfer ahndet (§ 115 Abs. 3 StGB). Konkret ist die Rede von Hilfeleistungen „durch die Feuerwehr, den Katastrophenschutz oder einen Rettungsdienst“. Der Gesetzgeber hat ursprünglich an Fälle gedacht, in denen beispielsweise Rettungskräfte an einem Unfallort tätlich angegriffen oder körperlich festgehalten werden. Das Oberlandesgericht Hamm etwa verurteilte einen Mann, der sein Auto einem Unfall in den Weg stellte, als eine Art körperliches Hindernis und nicht wegfuhr, sodass der Rettungswagen nicht direkt zum Unfallort kam. Ob dieser Absatz im konkreten Fall einschlägig sein kann, wäre noch zu prüfen.

Zwang?

In den vergangenen Monaten kam es bereits zu Verurteilungen wegen Nötigung vor Berliner Gerichten wegen Straßenblockaden (§ 240 StGB). Rechtlich bedeutet Nötigung das Erzwingen einer Handlung oder Unterlassung gegen den Willen des Opfers, beispielsweise durch Gewalt. Die bloße Anwesenheit von Demonstranten auf der Straße kann das erste Auto blockieren, stellt aber rechtlich keine Gewalt dar.

Doch die Gerichte sagen längst: Das erste Auto, das anhalten muss, blockiert alle anderen Autos dahinter und deren Fahrer. Dies kann im Einzelfall auch die Feuerwehr umfassen. Aber das reicht nicht, um es strafbar zu machen. Die Gerichte müssen Mittel und Zweck ausdrücklich abwägen, etwa unter Berücksichtigung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit. Auch Faktoren wie die Dauer und Intensität der Blockade sind wichtig. Es kommt also auf die Umstände im Einzelfall an.

Wovon hängt die Strafe ab?

Für jede der beschriebenen Straftaten sieht das Strafgesetzbuch einen Strafrahmen vor, innerhalb dessen die Strafe variieren kann. So wird fahrlässige Tötung „mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe“, Nötigung „mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe“ und Behinderung von Hilfeleistenden „mit Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren“ geahndet bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe.“

Die bloße Nennung von Höchststrafen hilft jedoch nicht weiter, da diese in der Praxis selten verhängt werden. Im konkreten Fall prüfen die Gerichte zum Beispiel: Hat jemand zum ersten Mal eine Straftat begangen oder handelt es sich um einen Wiederholungstäter? Was spricht noch für und gegen ihn oder sie? Danach wird je nach Delikt entschieden, ob Geldstrafe, Freiheitsstrafe mit oder ohne Bewährung verhängt wird.