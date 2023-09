Die Empörung über die Sprühstöße am Brandenburger Tor ist übertrieben. Empörung wäre beim Ampel-Klimaschutzgesetz angebrachter.

Führen Sie Listen darüber, was Sie nicht tun dürfen, um gegen die Zerstörung unseres Planeten zu protestieren? Demos während der Schulzeit zum Beispiel sind sehr schlecht; Alles muss nach Recht und Gesetz ablaufen. Dadurch werden auch Blockaden fossiler Kraftwerke beseitigt: zu aggressiv.

Pendler sollen beim Autofahren nicht gestört werden, da sie letztlich zur Arbeit müssen. Das Beschmieren der Rahmen und des Schutzglases von Bildern in Museen ist ein Affront gegen alles Schöne auf der Welt und gegen diejenigen, die es schätzen. Zu klein sollten die Demos aber nicht sein, schließlich geht es um ein wichtiges Thema und die Bewegung muss sich noch einmal anstrengen! Und diejenigen, die in den Talkshows dabei sind, sind offenbar etwas zu selbstgefällig. Zumindest können Sie den Fernseher ausschalten, wenn Sie keine Lust mehr haben.

Darum scheint es tatsächlich zu gehen, wenn es wieder so viel Empörung über Klimaproteste gibt – der verständliche Wunsch, sich nicht zu sehr mit der Klimakrise und unserem alltäglichen Umgang damit auseinanderzusetzen.

Ein neuer wichtiger Punkt für die schwarze Liste: Unter keinen Umständen darf Klimaprotest das Brandenburger Tor in Berlin mit Sprühfarbe besprühen, auch wenn dies den Alltag von niemandem in der Hauptstadt beeinträchtigt. Die Gruppe Last Generation hat am Wochenende genau einen solchen Farbangriff durchgeführt. Das leuchtende Orange löst sich wieder und die Reinigung beginnt. Das Denkmal wird voraussichtlich am Mittwoch wieder in seinem alten Beigegrau erstrahlen.

Die Aufgabe der Regierung ist es, den Klimawandel zu schützen

Eigentlich eine vergleichsweise harmlose Aktion. Dennoch herrscht große Aufregung: „Das Beschmieren des Brandenburger Tors als Symbol der Freiheit und Wahrzeichen unseres Landes ist eine weitere sinnlose und verwerfliche Handlung, die konsequent strafrechtlich geahndet werden muss“, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Beispiel an die Funke Zeitungen Mediengruppe. Die letzte Generation erreicht mit solchen „Chaos-Aktionen“ nichts. „Im Gegenteil: Solche Aktionen beschädigen massiv die gesellschaftliche Unterstützung, die der Klimaschutz braucht.“

Die Organisation dieser Unterstützung wäre jedoch in erster Linie Aufgabe einer klimaschutzwilligen Regierung. Die Ampel-Koalition gehört zum Teil dazu – die Mehrheit jedoch nicht. Symptomatisch dafür ist die Reform des Klimaschutzgesetzes, über die der Bundestag diese Woche am Freitag erstmals berät. Konkrete Leitlinien zur CO-Reduktion wird es bald nicht mehr geben 2 -Es wird mehr Emissionen für die einzelnen Wirtschaftssektoren geben.

Dies macht es den zuständigen Ministern noch leichter, sich aus der Verantwortung zu drücken. Ein echter Rückschritt. Das ist der Stoff für die interessantere schwarze Liste: Was kann sich die Klimapolitik angesichts der aktuellen globalen Erwärmung von rund 1,2 Grad nicht mehr leisten?