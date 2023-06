El Nino, ein natürliches Klimaphänomen, das die globalen Wettermuster verändert, ist nach vier Jahren offiziell zurückgekehrt und droht, die bereits erhöhte Nahrungsmittelinflation noch weiter zu verschärfen.

Letzte Woche teilte das Climate Prediction Center der US-amerikanischen National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) mit, dass die El-Nino-Bedingungen bereits vorherrschen und sich in den nächsten sechs bis neun Monaten voraussichtlich „allmählich verstärken“ werden, was für weite Teile der Welt eine neue Periode extremer Wetterbedingungen mit sich bringen wird der Planet.

„Es besteht eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit (einer weiteren starken El Niño-Periode)“, sagte Harald Kunstmann, Professor an der Deutschen Hochschule Institut für Meteorologie und Klimaforschung (IMK-IFU) mit Sitz am Karlsruher Institut für Technologie. „Wenn es passiert, können wir mit denselben Klimaextremen und Anomalien rechnen, die normalerweise mit diesem Phänomen verbunden sind.“

El Nino, spanisch für „Kleiner Junge“, ist durch überdurchschnittlich hohe Meeresoberflächentemperaturen im zentralen und östlichen Pazifik in der Nähe des Äquators gekennzeichnet.

Es führt zu Überschwemmungen auf dem amerikanischen Kontinent, zu tropischen Stürmen im Pazifik und zu Dürren in vielen anderen Teilen der Welt, einschließlich des südlichen Afrikas.

Die Auswirkungen von El Nino sind vielfältig und verursachen in einigen Regionen Stürme und Überschwemmungen sowie in anderen Dürren Bild: Aaron Favila/AP Photo/Picture Alliance

Diese Auswirkungen verursachen schwerwiegende Störungen in der Fischerei, der Landwirtschaft und anderen Wirtschaftszweigen und verstärken bekanntermaßen auch die Auswirkungen des Klimawandels.

Im Jahr 2016 trug El Nino zum heißesten Jahr aller Zeiten bei, und Wissenschaftler befürchten, dass dies zu neuen Rekordtemperaturen auf der Erde führen könnte.

Anfang dieses Monats beobachteten Forscher der EU-Erdbeobachtungseinheit Copernicus zum ersten Mal einen Anstieg der globalen Oberflächenlufttemperaturen um 1,5 Grad Celsius (2,7 Grad Fahrenheit) über das vorindustrielle Niveau.

Dies ist die Grenze, auf die sich die Staats- und Regierungschefs der Welt auf dem Pariser Klimagipfel 2015 geeinigt haben.

„Es ist ziemlich ungewöhnlich, dass man sich im Juni der Temperaturgrenze von 1,5 Grad Celsius nähert“, sagt Kunstmann gegenüber der DW. „Es ist daher wahrscheinlich, dass wir diesen Grenzwert bald überschreiten werden, und zwar nicht nur für einige Wochen, sondern für einen längeren Zeitraum.“

Wirtschaftliche Verluste in Billionenhöhe

Die wirtschaftlichen Auswirkungen früherer El-Nino-Saisons hielten häufig auch dann an, wenn die extremsten Wetterbedingungen vorüber waren.

Nach El Niño in den Jahren 1982 und 1983 waren die finanziellen Auswirkungen noch ein halbes Jahrzehnt lang spürbar und beliefen sich laut Untersuchungen des Dartmouth College in den Vereinigten Staaten auf rund 4,1 Billionen US-Dollar (3,7 Billionen Euro).

In einem Artikel für die US-Fachzeitschrift Science sagten Forscher nach der El-Nino-Saison 1997/98, dass der Schaden für das globale Wirtschaftswachstum 5,7 Billionen US-Dollar betrug.

„Wir können mit Sicherheit sagen, dass Gesellschaften und Volkswirtschaften keineswegs einfach so einen Schlag einstecken und sich erholen“, sagte Christopher Callahan, Doktorand im Programm „Ekologie, Evolution, Ökosysteme und Gesellschaft“ des Dartmouth College, und fügte hinzu, dass das Wachstum bis zu 30 Jahre lang beeinträchtigt sein könnte 14 Jahre nach El Niño, möglicherweise länger.

Die Dartmouth-Forscher fanden heraus, dass die El Niño-Ereignisse 1982–83 und 1997–98 das US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) 1988 und 2003 um etwa 3 % senkten. Länder wie Peru und Indonesien – wo die Landwirtschaft für bis zu 15 % verantwortlich ist Das BIP sank 2003 um mehr als 10 %.

Die Dartmouth-Forscher schätzten, dass die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der jüngsten El-Nino-Saison bis 2029 3 Billionen US-Dollar erreichen könnten.

„Die wirtschaftlichen Auswirkungen beginnen bei der Fischereiindustrie, die unter den höheren Meerestemperaturen enorm leidet“, sagt Kunstmann gegenüber der DW. „Dann trifft es die großen Agrarregionen Afrikas, Südamerikas und sogar mehrere Regionen Nordamerikas. Wenn dann schlechte Ernten eintreten und die Infrastruktur durch Stürme beschädigt wird, wird auch der Versicherungssektor darunter leiden.“

Die Inflation bei Nahrungsmitteln und Energie schießt in die Höhe

Eine diese Woche veröffentlichte Modellierung von Bloomberg Economics ergab, dass frühere El Niño-Perioden die Preise für Nichtenergierohstoffe um fast 4 Prozentpunkte und die Ölpreise um 3,5 Prozentpunkte erhöhten, was die globale Ernährungssicherheit schwächte.

Bloomberg stellte fest, dass die Inflation in Argentinien und Brasilien um etwa 0,75 Prozentpunkte und auf den Philippinen und in Indien um einen halben Prozentpunkt höher war.

Angesichts der Befürchtungen, dass die jüngste El Niño-Phase die wärmste und teuerste aller Zeiten sein könnte, glauben Analysten, dass sie auch das Potenzial hat, die hohe Lebensmittelinflation zu verlängern.

Der Höhepunkt des Preisanstiegs nach COVID und nach den Konjunkturmaßnahmen ist möglicherweise überschritten, aber es könnte mehrere Jahre dauern, bis das von den US-amerikanischen und europäischen Zentralbanken festgelegte Inflationsziel von 2 % wieder erreicht wird.

Zunehmende Warnungen vor El Niño haben bereits dazu beigetragen, dass die Preise für Kaffee, Zucker und Kakao in den letzten Wochen stark gestiegen sind, sagte Deutschlands größter privater Kreditgeber, die Deutsche Bank, letzte Woche in einer Forschungsnotiz. Weitere Nahrungsmittel werden voraussichtlich folgen, da die Ernten durch Unwetter beeinträchtigt werden.

„(Steigende Preise) könnten sich besonders negativ auf Schwellenländer auswirken, wo Lebensmittel regelmäßig mindestens ein Drittel der Verbraucherausgaben ausmachen. Aufgrund ihrer geografischen Lage sind sie auch stärker klimatischen Veränderungen wie Überschwemmungen ausgesetzt, die ein El „Nino-Ereignis macht wahrscheinlicher“, schrieben Analysten der Deutschen Bank.

In Indien, wo die Landwirtschaft ein Eckpfeiler der Wirtschaft ist und der jährliche Monsun für die Nahrungsmittelproduktion von entscheidender Bedeutung ist, haben politische Entscheidungsträger von der Notwendigkeit gesprochen, wachsam zu bleiben.

„Enge und anhaltende Wachsamkeit … ist absolut notwendig, insbesondere da die Monsunaussichten und die Auswirkungen von El Niño ungewiss bleiben“, sagte Shaktikanta Das, Chef der Reserve Bank of India, kürzlich.

Herausgegeben von: Uwe Hessler