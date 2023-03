Diesmal beschmieren sie een denkmal zum Grundgesetz nicht weit vom Bundestag entfernt mit einer dunklen Flüssigkeit – de Gruppe Letzte Generation sieht das als Protest tegen die Bundesregierung.

Klimaschutz-Aktivisten hebben unweit des Bundestags ein Denkmal zum Grundgesetz beschmiert and damit parteiübergreifend Kritik auf sich zoog. Die Gruppe Letzte Generation teilte mit, mehrere ithrer Unterstützer hätten die Glasskulptur “Grundgesetz 49” voor hun Jakob-Kaiser-Haus “getränkt in Erdöl”.

Een Sprecher der Berlijnse Polizei wist dat, de Gedenkstätte sei beschmiert of übergossen be – womit, sei noch nicht klar. Die Polizei habe Proben der Flüssigkeit genommen, die zur Analyse eingeschickt würden. Außerdem beklebten die Aktivisten Glasflächen des Denkmals mit Plakaten, anders met demschriftzug “Erdöl of Grundrechte?”

Strafermittlungsverfahren eingeleitet

Zu der Glasskulptur “Grundgesetz 49” an der Spreepromenade hoorde 19 juwelen op drie meter hoge Glasscheiben. Vanaf het 19e Grundrechtsartikel van de Grundgesetzes mit Laser eingraviert.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas schrijft op Twitter dat ze “erschüttert” zijn en dat de actieve generatie van het kunstwerk op basis van de inhoud ervan kan werken. “Steht as Mahnung, unsere Grundrechte zu eighten. Auch die Meinungs- und Versammlungsfreiheit, auf die sie sich selbst stutzen.”

Die Polizei war nach Angaben des Sprechers am Morgen worden alarmerend. Der Einsatz dauerte bis zum Mittag. Die Einsatzkräfte entdeckten an der Glasskulptur sechs Aktivisten der Gruppe Letzte Generation, der Personalien are aufgenommen. Alle aanbieders van een platzverweis, wie een Polizeisprecher-sagte. Zuvor hatten mehrere Berliner Medien darüber verzending. Het is een unterschiedliche Strafermittlungsverfahren eingeleitet, unter other roads Sachbeschädigung and Verstoß gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz.

Letzte Generation: “Regierung kommt ihrer Pflicht nicht nach”

In een van Twitter’s video’s van klima-demonstranten is te zien dat ze een 10-liter-fles hebben met een dun glas water van de Denkmals-kippen. Der Protest der Klimaschutz-Aktivisten richt zich tegen de Bundesregierung: “Wir rasen weiterhin auf die 1,5-Grad-Grenze zu, dahinter lauern die Kipppunkte des Klimas: Die Arktis schmilzt ab. Der Golfstrom kommt zum Erliegen. Der Amazonasregenwald stirbt”, bekritiseer die Klimaschutz-Activisten. “Die Regierung ist vor der Verfassung in der Pflicht, unsere Lebensgrundlagen und Freiheit zu schützen. Die Regierung kommt ihrer Pflicht nicht nach.”

Tweet Letzte Generation

Kritik aus der Politik: “Helemaal geen begrip”

Federaal minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser (SPD) heeft de Aktion en fordertecriminalliche Konsequenzen verklaard. “Er is een grote rechtsvervolging, die de Grundrechte zo beschmieren maakt – en dat is ook niet in de Bondsdag, dem Herz unserer Demokratie”, zei Faeser der “Bild am Sonntag”. “Dat zei, dat is Leute nur Chaos im Sinn haben. Deze völlig unwürdige Aktion muss non werden consequent strafrechtelijk vervolgd.”

Die Klimakrise kon nu democratisch bekämpft zijn, zei Faeser. “Dafür braucht es Rückhalt in unserer Gesellschaft. Dus ein Unsinn vrijwaart deshalb dem Klimaschutz gewaltig.”

Auch Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) bekritiseerde die Aktion. “Das Grundgesetz steht für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat. Das gehört nie und für nichts in den Schmutz was waardeloos!”, Schreef op Twitter. Noch schärfere Töne kamen vom stellvertretenden Vorsitzendden der FDP-Fraktion, Konstantin Kuhle. “Wenn sich dieses Tempo der Radikalisierung fortsetzt, muss die Letzte Generation früher of später vom Verfassungsschutz beobachtet zijn.” Die Klimabewegung insgesamt müsse sich “von derartigen extremistische Tendenzen” distanzieren. Der Anschlag auf die Grundgesetz-Skulptur zei een “offene Verachtung gegenüber den Institutionen”.

Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Alexander Throm (CDU), teilte mit, dass die Klimakivisten nichts von Recht en Gesetz, zezigten sie schon long. “Jetzt haben sie auch ihre Missachtung gegenüber unserem Grundgesetz deutlich gemacht. Die Bundesregierung muss here endlich workn und die Strafvorschrift für diese Taten verschärfen.”

Die Gruppe Letzte Generation oorlog tegen een Klima-Hungerstreik in Berlijn entstanden en fordert mehr Maßnahmen für den Klimaschutz. Seit Anfang 2022 blockiert immer wieder Autobahnausfahrten en andere Straßen in vallenen Städten, einen Schwerpunkt bildet Berlin.

dpa