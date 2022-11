Klimakonferenz – Inselstaaten schlagen Abkommen zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen vor

Tuvalus Premierminister Kausea Natano fordert ein Abkommen ohne fossile Brennstoffe. (AFP / AHMAD GHARABLI)

Tuvalus Ministerpräsident Natano sagte, jeder wisse, dass fossile Brennstoffe die Hauptursache der Klimakrise seien. So haben sich Tuvalu, Vanuatu und andere Nationen der Forderung nach einem Nichtverbreitungsvertrag für fossile Brennstoffe angeschlossen. Diese Idee, die dem internationalen Beispiel des Atomwaffensperrvertrags nachempfunden ist, wurde bereits von Kirchen einschließlich des Vatikans und einigen Akademikern vorgebracht. Andere Inselstaaten griffen die Forderung nach höheren Steuern auf Gewinne aus dem Handel mit Öl, Erdgas und Kohle auf.

China hat auf der Weltklimakonferenz in Sharm el Sheikh deutlich gemacht, dass es sich an bestehenden Klimazielen orientieren will. Der Klimakommissar der Volksrepublik sagte, die Industrieländer sollten ihre Emissionsziele verbessern und vorzeitig CO2-Neutralität erreichen. Nach Angaben der Bundesregierung ist China der größte Emittent von Treibhausgasen weltweit.

Diese Botschaft wurde am 09.11.2022 im Deutschlandfunk ausgestrahlt.