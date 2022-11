Klimakatastrophe: Baerbock vor COP27: „Die Menschheit steuert auf den Abgrund zu“

Vor der tödlichen Zerstörung durch extreme Wetterereignisse ist die Welt keineswegs sicher – im Gegenteil. Von Krisen überschattet, beginnt in Ägypten die nächste Runde globaler Verhandlungen.

Kurz vor Beginn der Weltklimakonferenz COP27 in Ägypten hat Deutschland die Eindämmung der Erderwärmung zur obersten Priorität erklärt. „Die Menschheit steuert auf einen Abgrund zu, auf eine Erwärmung von über 2,5 Grad, mit verheerenden Auswirkungen auf unser Leben auf dem einzigen Planeten, den wir haben“, sagte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Sonntag. Die Welt habe „alle notwendigen Instrumente zur Hand, um die Klimakrise zu begrenzen und auf den 1,5-Grad-Pfad zu kommen“.

40.000 Teilnehmer werden zu der am Sonntag beginnenden Konferenz erwartet, die erstmals seit 2016 wieder in Afrika stattfindet. Bei der COP27 verhandelten Vertreter aus fast 200 Ländern in Sharm el Sheikh zwei Wochen lang darüber, wie der Kampf gegen die Erderwärmung aussehen kann verstärkt. Die Zeit drängt, denn die vergangenen sieben Jahre waren die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Extremwetterereignisse unter anderem in Pakistan, Nigeria und Somalia haben zuletzt die enormen Schäden und die tödliche Zerstörungskraft des Klimawandels gezeigt.

1,5-Grad-Ziel weit entfernt

Bis zum Jahr 2030 müssen Forschern zufolge die weltweiten Emissionen klimaschädlicher Treibhausgase um etwa die Hälfte reduziert werden. Anders lässt sich das auf der UN-Klimakonferenz in Paris 2015 gemeinsam vereinbarte Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, nicht anders erreichen vorindustriellen Zeiten. Nach den aktuell vorgelegten Klimaschutzplänen der Länder würden sie aber noch weiter steigen.

Trotz des russischen Angriffskriegs in der Ukraine darf 2022 „kein verlorenes Jahr für den Klimaschutz sein. Für viele Staaten geht es um das Überleben ihrer Bevölkerung und ihrer Kultur“, sagte Baerbock mit den Ministerien für Wirtschaft, Entwicklung und Umwelt . „Für sie ist die Klimakrise immer noch das wichtigste Sicherheitsthema, nicht Russlands Krieg in Europa.“ Diese Staaten würden von den reichen Ländern mehr Solidarität erwarten.

Gedämpfte Erwartungen an die Klimakonferenz

Aufgrund des andauernden Krieges in Europa, aber auch der damit verbundenen Energie-, Ernährungs- und Wirtschaftskrise sowie der wachsenden Staatsverschuldung sind die Erwartungen an die Klimakonferenz eher gedämpft – auch im Vergleich zur COP26 vor einem Jahr in Glasgow. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schätzte die Erfolgsaussichten als gering ein. Auch der renommierte Klimaökonom Ottmar Edenhofer und der Klimaforscher Mojib Latif gaben ihren Rücktritt auf.

Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Luise Amtsberg, forderte vor Beginn der Konferenz die Freilassung politischer Gefangener in Ägypten. „Globale Verantwortung zu übernehmen bedeutet vor allem, Verantwortung für den Schutz der Menschenrechte zu übernehmen. Dem wird die Menschenrechtslage in Ägypten jedoch nicht gerecht“, kritisierte Amtsberg, wie das Auswärtige Amt in Berlin am Sonntag mitteilte.

Die Konferenz sollte am Sonntagmorgen mit einer Übergabe des britischen COP26-Präsidenten Alok Sharma an seinen Nachfolger, den ägyptischen Außenminister Samih Schukri, offiziell eröffnet werden. Ab Montag werden rund 100 Staats- und Regierungschefs am Roten Meer erwartet, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden. Mit Chinas Staatschef Xi Jinping und Indiens Premierminister Narendra Modi, deren Länder zusammen mit den USA zu den größten CO2-Emittenten gehören, fehlen zwei der wichtigsten Führungspersönlichkeiten der Konferenz. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin nimmt nicht teil.

dpa