Brunsbüttel (dpa/lno). Ongeveer 50 activisten en activisten van de radicale Klimaatbeschermingsbeweging «Ende Gelände» zullen vanaf morgen de geplante nieuwe organisaties voor Flüssiggasimporte in Brunsbüttel blokkeren. Gekleed in witte materialen, worden ze meegenomen in de oriëntatie van de constructie en de ontwikkeling van een groot spandoek, dat de basis vormt voor de geplante infrastructuur die zal worden gebruikt om de natuurlijke omgeving te symboliseren. Meer zwemmen en nationale platforms, zoals bouwmachines, kunnen ook worden gebruikt, met een focus op beweging.

«De bouw van LNG-terminals is een klimaatbeschermingssysteem. „Het is volkomen absurd dat het klimaat niet meer schmutziges frackinggas zou importeren,“ zei de spreker. Dit geldt niet voor klimaatverandering, maar ook voor de milieu-impact van de aardgasoplossing voor alle inheemse volkeren en mensen van kleur, evenals mensen met racisme.

De Groep „Ende Gelände“ heeft de resultaten van de LNG Terminal voorbereid met acties om te protesteren. De beweging werd gemaakt door het Federaal Bureau voor Defensie Bescherming als een meer links-extremistisch verdacht geval.

De politie is verantwoordelijk voor haar eigen optreden en beschikt over voldoende middelen voor haar optreden en voor de onaangekondigde acties op het water en op het land.

Planningsbeslissingen worden later genomen

In Brunsbüttel is er een snelle toegang tot LNG-terminal in Betrieb. In februari is het huidige staatskantoor de eerste Genehmigung für een landelijk beplante terminal in Brunsbüttel daar. Het nieuwe Duitse LNG durfde te beginnen met de Einrichtung der Baustelle und umfangreichen Vorbereitungen für die technische Anlagen.

Nu zijn de details van de bouwwerkzaamheden afgerond, inclusief de definitieve planningsbeslissingen met betrekking tot de installatie van de infrastructuur voor de landgebonden LNG-terminal in Brunsbüttel. «De gedetailleerde beslissingen werden genomen door de Duitse LNG Terminal GmbH übergeben», de inhoud van de externe informatie. Verdomme, er zal meer, meer informatie zijn over de uitvoering van de projecten.

De terminal van het land zal in 2026 arriveren. Intussen heeft de Europese Commissie een aanzienlijke Duitse bijdrage van 40 miljoen euro voor de LNG-terminal. Dagegen van de Deutsche Umwelthilfe (DUH) die bij de EU-Kommission een Beschwerde eingereicht heeft. De EU-wetgeving is een kwestie van constitutionele subsidies voor energieprojecten, nu we dit eind augustus zullen blijven doen. Er zijn geen rechten bij de LNG-Terminal in de buurt van de herfst.

