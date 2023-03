Klimaatactie heeft ‘kwantumsprong’ nodig om doel van 1,5°C te redden – DW – 20/03/2023

Stijgende temperaturen, natuurrampen en onomkeerbare aantasting van ecosystemen worden steeds levensbedreigender voor mens en natuur over de hele wereld, waarschuwden topwetenschappers in een belangrijk nieuw rapport dat maandag is uitgebracht door het Intergovernmental Panel on Climate Change van de VN.

De inspanningen die tot nu toe zijn geleverd om te voorkomen dat een gevaarlijke wereldwijde drempel wordt overschreden, zijn “onvoldoende geweest om de klimaatverandering aan te pakken”, maar er zijn nog steeds meerdere opties beschikbaar.

“Het mainstreamen van effectieve en rechtvaardige klimaatactie zal niet alleen verliezen en schade voor de natuur en mensen verminderen, het zal ook bredere voordelen opleveren”, aldus IPCC-voorzitter Hoesung Lee. “Dit syntheserapport onderstreept de urgentie om meer ambitieuze actie te ondernemen en laat zien dat we, als we nu handelen, nog steeds een leefbare, duurzame toekomst voor iedereen kunnen veiligstellen.”

“Het IPCC-rapport van vandaag is een handleiding om de klimaattijdbom onschadelijk te maken”, zei VN-secretaris-generaal Antonio Guterres. “Het is een overlevingsgids voor de mensheid. Zoals het laat zien, is de limiet van 1,5 graden haalbaar. Maar het zal een grote sprong voorwaarts maken in klimaatactie.”

Maatregelen ter bescherming van het klimaat schieten tekort

De fundamentele boodschap van alle rapporten van het IPCC is eenduidig. “Zonder dringende, effectieve en billijke mitigatie- en aanpassingsmaatregelen bedreigt klimaatverandering steeds meer ecosystemen, biodiversiteit en het levensonderhoud, de gezondheid en het welzijn van huidige en toekomstige generaties”, aldus het rapport, samengesteld door 93 auteurs.

De mensheid heeft de planeet in slechts een paar eeuwen drastisch veranderd, met verantwoordelijkheid voor klimaatverandering die verband houdt met het verbranden van kolen, olie en gas. Op geen enkel moment in de afgelopen 2 miljoen jaar waren de CO2-concentraties in de atmosfeer van de aarde zo hoog als nu.

Verwoestende bosbranden zijn de afgelopen jaren over de hele wereld toegenomen Afbeelding: AP Foto/foto alliantie

De aarde is al met minstens 1,1 graden Celsius (2 graden Fahrenheit) opgewarmd in vergelijking met pre-industriële tijden in het midden van de 19e eeuw. In 2015 kwamen wereldleiders na intensieve onderhandelingen overeen om de opwarming van de aarde te beperken tot een gemeenschappelijk doel van 1,5 graad. Tot nu toe ligt geen enkel groot land op schema om dit doel te halen.

Toekomstscenario’s laten duidelijk zien dat klimaatverandering alleen een halt kan worden toegeroepen met een radicale transformatie van het wereldwijde energiesysteem. Bovendien benadrukte het rapport dat maatregelen om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering vandaag al moeten worden uitgevoerd. Dit zal levens en geld besparen in vergelijking met de kosten van ongecontroleerde klimaatverandering voor de wereldeconomie en de samenleving.

De kans om deze doelen te bereiken sluit echter snel, aldus de wetenschappers. Tegen 2030 moet de wereldgemeenschap haar uitstoot door de verbranding van kolen, olie en gas bijna gehalveerd hebben, anders wordt het een opwarming van ongeveer 3 graden Celsius.

Guterres riep wereldleiders en fossiele brandstofbedrijven op om “de klimaatinspanningen van elk land en elke sector en op elk tijdsbestek massaal te versnellen”. Tijdens zijn toespraak op maandag presenteerde hij een plan om net-zero klimaatdeadlines te versnellen, te investeren in realistische innovaties en klimaatrechtvaardigheid te bieden aan degenen die de ergste gevolgen van klimaatverandering ervaren.

“De transitie moet de hele economie bestrijken. Gedeeltelijke toezeggingen zullen het niet redden”, zei hij. “We zijn nog nooit zo goed toegerust om de klimaatuitdaging aan te gaan.”

De wereld mag niet vertrouwen op de belofte van toekomstige technologie: IPCC

Het Intergovernmental Panel on Climate Change, opgericht in 1988, is een orgaan van de Verenigde Naties dat het nieuwste klimaatonderzoek analyseert. Honderden wetenschappers van over de hele wereld bestuderen de voortdurende gevolgen en toekomstige risico’s van de klimaatcrisis, evenals manieren om mensen te helpen de negatieve gevolgen te verzachten en zich aan te passen aan een warmere planeet.

Deze experts evalueren gezamenlijk duizenden wetenschappelijke onderzoeken, evenals rapporten van de overheid en de industrie, om een ​​uitgebreide analyse te maken van hoe klimaatverandering de wereld verandert.

Sinds 2018 heeft het IPCC zes verdiepende speciale rapporten uitgebracht. Het huidige is een overkoepelende samenvatting van de belangrijkste bevindingen, het eerste syntheserapport dat in vijf jaar wordt gepubliceerd.

Hoewel het wetenschappelijk rapport onafhankelijk is, stemmen vertegenwoordigers van 195 landen over de inhoud van de samenvatting en de aanbevelingen aan beleidsmakers. Hierdoor wordt de uiteindelijke formulering vaak vaag.

“De samenvatting is ook een maatstaf voor wat landen al uitvoeren”, zegt Annika Schröder, klimaatexpert bij de Duitse ontwikkelingsorganisatie Misereor.

Waarom klimaatverandering moeilijker is voor vrouwen Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

Schröder vertelde DW dat mechanismen voor het afvangen en verwijderen van CO2 uit de atmosfeer bijvoorbeeld te veel aandacht hebben gekregen in scenario’s voor het beperken van klimaatverandering.

Sommige van de technologieën voor het verwijderen van koolstofdioxide die in het rapport worden genoemd, zijn nog niet klaar voor de massamarkt. Hoewel het waar kan zijn dat de gemiddelde temperatuur met dergelijke methoden gedeeltelijk kan worden verlaagd, wees het IPCC erop dat de schade veroorzaakt door de smeltende gletsjers, het verdwijnende poolijs of de stijgende zeespiegel niet ongedaan kan worden gemaakt.

Klimaatschade kan miljarden kosten

Een recente schatting van het Duitse Milieuagentschap toonde aan dat de schade die alleen al in Duitsland wordt aangericht door klimaatverandering tegen 2050 wel 900 miljard euro zou kunnen bedragen. Het versnellen van de wereldwijde reactie op stijgende temperaturen zou in theorie miljarden kunnen besparen.

Schröder zei dat investeringen en onderzoek naar CO2-verwijderingstechnologieën moeten worden uitgevoerd. Maar als het gaat om klimaatbescherming, zei ze, moeten we niet wachten tot ze er klaar voor zijn. “En dit is het grote gevaar in het IPCC-rapport.”

Europa ziet steeds meer de effecten van klimaatverandering, zoals te zien was na de extreme overstromingen in Duitsland in 2021 Afbeelding: Christof Stache/AFP

Matthias Garschagen van de Ludwig Maximilian Universiteit in München zei dat het potentieel voor koolstofreductietechnologieën het verleidelijk zou kunnen maken om drastische emissiereducties te verminderen. Maar hij raadde die gang van zaken af. “Vanuit een risicoperspectief is het niet verleidelijk. Het brengt serieuze risico’s met zich mee. We moeten dit echt proberen te vermijden”, zei hij.

Nina Seega, onderzoeksdirecteur voor duurzame financiering aan het Cambridge Institute for Sustainability Leadership, wees erop dat de kosten voor mitigatie en aanpassing de afgelopen tien jaar dramatisch zijn gedaald. “Tegen de achtergrond van een dreigende bankencrisis is er een kans voor alle financiële actoren om samen te werken om het financiële systeem beter af te stemmen op een netto nul, natuurpositieve en rechtvaardige economie”, zei ze.

“Een snelle en billijke uitfasering van alle fossiele brandstoffen en een verschuiving naar hernieuwbare energie is essentieel en biedt ook een groot potentieel voor duurzame ontwikkeling over de hele wereld”, voegde Sven Harmeling, wereldwijd beleidsleider bij de ngo CARE Climate Justice Center, toe.

Hoe ziet 1,5 graden en verder eruit?

Elke tiende van een graad die de planeet opwarmt, maakt een verschil – het kan bepalen of hele ecosystemen instorten, eilandstaten wegspoelen of kustgebieden onbewoonbaar worden.

Door de opwarming te beperken tot bijvoorbeeld 1,5 graden in plaats van 2 graden, zou tegen 2100 ongeveer 10 centimeter (bijna 4 inch) zeespiegelstijging kunnen worden voorkomen. Dat verschil van een halve graad zou waarschijnlijk betekenen dat Antarctica slechts één zomer per jaar ijsvrij zou zijn. eeuw, in plaats van eenmaal per decennium. Zelfs bij 2 graden opwarming zou 99% van ’s werelds koraalriffen verloren gaan.

De effecten van klimaatverandering worden onevenredig gevoeld door degenen die het minst verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde Afbeelding: Rijasolo/AFP

Zware regenbuien, die voorheen slechts eens in de tien jaar voorkwamen, zijn nu al 30% waarschijnlijker geworden. Maar met nog eens 3 graden opwarming, zullen intense stormen twee of zelfs drie keer per decennium voorkomen, waarbij een derde meer water vrijkomt.

Droogtes die vroeger gemiddeld eens in de 10 jaar voorkwamen, konden de grond vier keer per decennium onvruchtbaar maken. Hittegolven, al 2,8 keer waarschijnlijker en 1 graad heter dan in de 19e eeuw, zullen 9,4 keer meer kans krijgen en 5 graden heter.

“Klimaatrechtvaardigheid is cruciaal omdat degenen die het minst hebben bijgedragen aan klimaatverandering, onevenredig zwaar worden getroffen”, zegt Aditi Mukherji, een expert op het gebied van aanpassing aan klimaatverandering bij het International Water Management Institute en een van de coauteurs van het rapport.

‘Grootschalige, gelijktijdige actie’ is nu nodig

Er zijn talloze manieren om minder broeikasgassen te produceren, of het nu gaat om een ​​dieet met minder vlees, elektrificatie van transport, omschakeling van de staalindustrie op waterstof, stopzetting van subsidies voor fossiele brandstoffen, uitbreiding van openbaar vervoer of bescherming van biodiversiteit en bossen.

Klimaatverandering vraagt ​​om aanpassing Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

Om onomkeerbare klimaatverandering te voorkomen, is nu “massale, gelijktijdige actie” nodig, zei Tom Mitchell, uitvoerend directeur van de beleids- en onderzoeksorganisatie, het International Institute for Environment and Development. “Of we het nu leuk vinden of niet, de enige optie is solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij iedereen zijn steentje moet bijdragen.”

Het beperken van de klimaatcrisis vereist meer dan alleen actie op landenniveau. Ook de ecologische voetafdruk van steden en regio’s, landbouw en consumentengedrag zou tot een minimum moeten worden teruggebracht.

De eerste prioriteit is echter een snelle uitfasering van kolen, olie en gas en de gelijktijdige elektrificatie van het wereldwijde energiesysteem, voornamelijk gebaseerd op wind- en zonne-energie. Hier is in ieder geval goed nieuws: de kosten van hernieuwbare energie zijn sinds 2010 met maar liefst 85% gedaald.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Duits gepubliceerd