Städte und Gemeinden sind auf die Herausforderungen der globalen Erwärmung nicht vorbereitet. Das will die Bundesregierung nun ändern.

Rückblickend klingen die Worte prophetisch: „Kommunen sind von den Folgen des Klimawandels vor Ort besonders betroffen“, erklärte das Bundesumweltministerium am 7. Juli 2021. „Schäden für Umwelt, Infrastruktur und negative Einflüsse auf die Gesundheit der Menschen liegen in erster Linie in der Verantwortung von Kommunen und sozialen Einrichtungen“, hieß es an jenem Tag, als die damalige Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD das „Zentrum Klimaanpassung“ (ZKA) eröffnete. „Sie sind gefordert, die Bevölkerung und besonders gefährdete Personengruppen zu schützen, zu sensibilisieren und vor allem Vorsorge zu treffen.“

Eine Woche später wurde deutlich, wie dringend es gewesen wäre, die Bevölkerung rechtzeitig zu schützen, zu sensibilisieren und Vorkehrungen zu treffen. Heftiger Regen und Wassermassen verwüsteten das Ahrtal in Rheinland-Pfalz. Die Überschwemmungen kosteten 180 Menschen das Leben, zerstörten Häuser, Brücken und Straßen und legten die gesamte Region lahm. Der versicherte Schaden belief sich nach Angaben der Versicherungsgruppe Münchener Rück auf 7 Milliarden Euro, die Ahrtalkatastrophe im Jahr 2021 mit 46 Milliarden Euro Schaden wurde nur durch die Kosten des Orkans „Ida“ übertroffen.

Es ist ein Zufall, dass die Eröffnung des Klimaanpassungszentrums des Bundes und das Ahrtalhochwasser praktisch zeitgleich stattfanden. Aber es zeigt deutlich, dass selbst in einem der reichsten Länder der Welt, in dem Klimapolitik seit langem ein öffentliches Thema ist, die Anpassung an die Folgen der globalen Erwärmung jahrzehntelang vernachlässigt wurde. Auch Deutschland ist nicht auf die Auswirkungen der Klimakrise vorbereitet. Das zeigen die aktuelle Hitzewelle und die Frage, was Städte und Gemeinden tun können, wenn das Thermometer steigt.

Schließlich soll es nun ein Bundesgesetz zur Anpassung geben. Mitte Juli brachte die grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke das „Klimaanpassungsgesetz“ ins Kabinett ein. Es soll erstmals ein einheitlicher Rahmen und überprüfbare Ziele für dieses drängende Thema definiert werden. Es wird seit 15 Jahren offiziell bewirtschaftet. Im Jahr 2008 verkündete das Umweltministerium die erste „Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel“, seitdem gab es zahlreiche Berichte, Analysen und Einzelprojekte in Städten und Gemeinden. Doch entschlossene und einheitliche Maßnahmen suchte man bisher vergeblich.

Kaum vorbereitet

„Eine Tragödie“, sagt Matthias Meißner, Experte für Biodiversität beim Umweltverband BUND. „Das Thema wurde so lange vernachlässigt, dass wir viel Zeit verloren haben, weil diese Prozesse lange dauern.“ Es handelt sich eigentlich um vorbeugenden Katastrophenschutz.

Das Ergebnis: Nur ein kleiner Teil der Kommunen und Städte ist heute auf die Herausforderungen der eskalierenden Klimakrise vorbereitet. Zwar erwarten 90 Prozent der Kommunen mehr Extremwetter, wie es auch in allen Klimaprognosen für Deutschland vorhergesagt wird: mehr Hitzewellen, mehr Dürre und weniger Wasserversorgung, feuchtere und wärmere Winter sowie mehr Sturzfluten und Überschwemmungen. Doch nach umfangreichen Recherchen von Correctiv und ARD-Einrichtungen in 329 Kreisen und kreisfreien Städten verfügt nur ein Viertel der Kommunen über ein Schutzkonzept. Mindestens 22 weitere Prozent planen mittlerweile einen.

Auch die Kommunen seien mit den Details noch nicht weit gekommen, heißt es in der Umfrage, an der sich nur ein kleiner Teil der 11.000 Städte und Gemeinden beteiligte. Nur ein Drittel der Landkreise meldet die Entsiegelung von Böden zur Vorbereitung auf Sturzfluten; Die Hälfte der Gemeinden hat mindestens eine Maßnahme gegen Starkregen ergriffen. Und nur 20 Prozent der befragten Städte und Gemeinden haben einen „Hitzeaktionsplan“ erstellt.

Insbesondere das Climate Adaptation Center setzt sich für einen solchen Plan ein. Das Informationsangebot des Bundesumweltministeriums, des Deutschen Instituts für Urbanistik und des Beratungsunternehmens adelphi wirbt damit, dass der Hitzeaktionsplan „so wichtig wie Sonnencreme im Urlaub“ sei: Kommunen müssten alle Beteiligten zusammenbringen, bei Hitze warnen, eine „Hitzeetikette“ des Umweltbundesamts verteilen, besondere Risikogruppen identifizieren, kühle Räume schaffen und diese als Leitfaden für eigene Bauvorhaben nutzen.

Das Zentrum nennt auch Beispiele, bei denen in den Kommunen bereits Fortschritte bei der Klimaanpassung erzielt werden. Projekte werden auf der Website vorgestellt. Einige Beispiele:

• Düsseldorf begrünt acht Kilometer Fassade mit Hainbuchenhecken.

• Hannover, Dessau und Frankfurt am Main lassen Grünflächen verwildern.

• Lübeck baut einen „klimaresilienten“ Stadtwald.

• Aachen entwickelt eine Strategie für eine klimafreundliche Gewerbeentwicklung.

Mit dem „Klimaanpassungsgesetz“ verpflichtet die Bundesregierung nun erstmals die Länder, Konzepte zur Anpassung zu entwickeln. Was genau benötigt wird, kann von oben nicht spezifiziert werden, da die Bedürfnisse sehr unterschiedlich sind. In Großstädten etwa ist Hitze ein großes Problem, in den Mittelgebirgen ist Starkregen vielleicht eher ein Problem.

Dieser Text stammt aus dem wöchentlich. Unsere Wochenzeitung von links! Jede Woche dreht sich in der Wochentaz die Welt darum, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Weltblick. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Auch bei der Finanzierung gibt es viele offene Fragen. Nach dem Grundgesetz sind die Länder zuständig, doch schnell sind sie überfordert. Bund und Länder diskutieren derzeit darüber, wie eine Mischfinanzierung etwa als „Gemeinschaftsaufgabe“ wie beim Küstenschutz aussehen könnte.

Auch die Kosten für die Anpassung sind noch völlig unklar. Ein Regierungsbericht rechnet damit, dass der eskalierende Klimawandel bis zum Jahr 2050 in Deutschland Schäden zwischen 280 und 900 Milliarden Euro verursachen könnte. Allein zwischen 2000 und 2021 seien bereits 145 Milliarden Schäden entstanden, heißt es. Niemand in der Bundesregierung weiß derzeit, wie hoch die Summen in Zukunft wirklich sein werden, wie sie verteilt werden und wie hoch der Aufwand für deren Vermeidung etwa durch Maßnahmen wie Hochwasserrückhaltebecken ist. Das Umweltbundesamt arbeitet an einem „Klimaschadenkataster“, erste Ideen sollen bis Ende des Jahres vorliegen.

Martina Müller vom Zentrum für Klimaanpassung sagt: „In einigen Städten passiert schon viel, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen.“ Doch bislang gibt es keine einheitlichen Strukturen und in vielen Städten und Gemeinden keine Konzepte zur Klimaanpassung. Das bedeutet, dass Bund und Länder auch ihre Finanzierung koordinieren müssen. Auch BUND-Experte Meißner lobt, dass die Ampel-Koalition das Thema mit der Wasserstrategie und dem „Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz“ nun ernsthaft angeht.

Klimaschutz als kommunale Aufgabe

Vor allem die Finanzierung zusätzlicher Stellen und Maßnahmen ist in vielen finanzschwachen Kommunen ein großes Fragezeichen. Anders als beispielsweise die Müllentsorgung ist Klimaschutz keine „kommunale Pflichtaufgabe“ und steht daher auch nicht an erster Stelle. Dann, so Müller, sei oft unklar, wo Klimaanpassung in der Verwaltung verortet sei.

Beim Umgang mit CO 2 -Reduktion bringt Geld, hinter der Adaption steckt kaum ein Geschäftsmodell

Wie schon bei der Umsetzung der „Agenda 21“ auf kommunaler Ebene zeigt auch die Adaption, dass mit Engagement und politischer Unterstützung vor Ort viel erreicht werden kann. Fehlen sie aber, passiert wenig, weil bisher weder Geld noch Struktur vorhanden sind. Insgesamt führt das Thema Anpassung in Deutschland und weltweit noch immer ein Schattendasein.

Denn auch auf internationaler Ebene ist der Dreierpack „CO 2 „Mitigation – Adaptation – Financing“ ist Anpassung immer noch das schwächste Element. Der Bedarf ist riesig. UN-Experten schätzen die Kosten für besseren Hochwasserschutz, Vorsorge gegen Dürre und Stürme oder Versicherungen gegen Klimaschäden auf etwa 300 bis 550 Milliarden Dollar pro Jahr. Tatsächlich fließt nicht wie versprochen die Hälfte, sondern nur etwa ein Drittel der knapp 100 Milliarden Dollar Klimahilfe weltweit in die „Anpassung“.

Dafür gibt es einen einfachen Grund: Mit CO 2 -Reduktion lässt sich beispielsweise durch den Ausbau erneuerbarer Energien viel Geld verdienen – hinter der Adaption steckt aber kaum ein Geschäftsmodell. Und so hat Deutschland in den letzten 20 Jahren auch den Ausbau der Wind- und Solarindustrie mit viel Geld und politischem Engagement vorangetrieben und heiß über Hilfen für Investoren, Immobilienbesitzer und Autofahrer geredet. Und vernachlässigt, wie man Seniorenheime klimatisiert, Wasserspielplätze in Kindertagesstätten anlegt oder öffentliche Trinkbrunnen und Kühlplätze organisiert.

Und manchmal passen die bisherigen Regeln nicht zu einer Welt, die sich an den Klimawandel anpassen muss. Bei Versicherungen etwa, bemängeln Experten, gelte beim Wiederaufbau überschwemmungsgeschädigter Häuser der Grundsatz: Es gibt nur Geld, wenn man dort baut, wo vorher das Haus stand. Wer sein Haus wegen Hochwassergefahr woanders baut, errichtet einen Neubau – und bekommt dann im Zweifel kein Geld aus dem Wiederaufbaufonds.