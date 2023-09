Berlin

Mitglieder der Klimaschutzgruppe Last Generation besprühten das Brandenburger Tor in Berlin mit oranger Farbe. Alle sechs Säulen waren betroffen. Rund 40 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Es kam zu 14 Festnahmen. Nach Angaben des Sprechers wird wegen gemeinschaftsgefährdender Sachbeschädigung ermittelt.

Nach Angaben des Berliner Lagezentrums befanden sich am Sonntagabend noch sechs Aktivisten in Haft. Die Polizei sperrte den Bereich um das Berliner Wahrzeichen vorübergehend ab, zahlreiche Passanten reagierten nach Angaben eines Reporters der Deutschen Presse-Agentur negativ auf die Aktion. Am Sonntagnachmittag begann die Reinigung des Tores.

Politiker kritisierten die Aktion. Das Wahrzeichen sei ein Symbol für Berlin als Stadt der Freiheit, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU). „Mit diesem Vorgehen schadet diese Gruppe nicht nur dem historischen Brandenburger Tor, sondern auch unserem freien Diskurs über die wichtigen Themen unserer Zeit und Zukunft.“

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: „Das Beschmieren des Brandenburger Tors als Symbol der Freiheit und Wahrzeichen unseres Landes ist eine weitere sinnlose und verwerfliche Handlung, die konsequent strafrechtlich geahndet werden muss.“ Die letzte Generation erreicht mit ihren Verbrechen und Chaostaten überhaupt nichts. „Im Gegenteil: Solche Aktionen schaden massiv der gesellschaftlichen Unterstützung, die der Klimaschutz braucht.“

Straßenblockaden geplant

The Last Generation sagte, der Protest sei „Teil des sogenannten Wendepunkts“. Um dies zu initiieren, sind seit letztem Mittwoch Hunderte Menschen nach Berlin gekommen. Der Konzern hat neue Aktionswochen angekündigt, ab diesem Montag kommt es in der Hauptstadt wieder zu Straßenblockaden. Die Polizei will schnell reagieren und bekannte Kreuzungen und Autobahnausfahrten frühzeitig beobachten.

Laut Last Generation seien bei der Farbkampagne am Sonntag vorbereitete Feuerlöscher eingesetzt worden. Nach Angaben der Polizei wollten Klimaaktivisten auch das Brandenburger Tor besteigen. Eine Streife bemerkte die Hebebühne auf der Westseite und verhinderte diese. Neben Straßenblockaden sind farbige Angriffe regelmäßiger Bestandteil der Aktionen von Klimaaktivisten. Der Konzern fordert, dass Deutschland ab 2030 auf die Nutzung fossiler Energieträger wie Kohle, Erdöl und Erdgas verzichten soll. Die Bundesregierung strebt eine klimaneutrale Wirtschaft bis 2045 an.

Letzte Generation hinter den meisten Aktionen

In Berlin verunstalteten Angehörige der Letzten Generation unter anderem das Grundgesetzdenkmal. Auch die Parteizentralen von SPD, Grünen und FDP waren Ziel von Aktionen, ebenso wie Luxusgeschäfte am Kurfürstendamm und ein Privatflugzeug am Hauptstadtflughafen BER. Bei der Berliner Staatsanwaltschaft hat der Protest von Klimaaktivisten inzwischen zu 2.860 Verfahren geführt (Stand: 15. September), wie die Behörde auf dpa-Anfrage mitteilte. In den meisten Fällen handelt es sich um Handlungen der letzten Generation (2458).