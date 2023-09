Klimaaktivisten blockierten die B9 in Bonn

Rund ein Dutzend Klimaaktivisten blockierten am Samstagnachmittag etwa eine Stunde lang die Adenauerallee (B9) in der Nähe des König-Museums in Bonn. Fünf Mitglieder der Gruppe „Last Generation“ klebten sich am Asphalt und untereinander fest, um den Verkehr in Richtung Bad Godesberg lahmzulegen. Unterstützung gab es von „Science Rebellion“, die Plakate auf der Straße und vor dem Museumsgebäude anbrachte.