Düsseldorf, Hamburg Klimaaktivisten der Gruppe Last Generation trafen am Donnerstagmorgen auf den Start- und Landebahnen der Flughäfen Hamburg und Düsseldorf ein. Zu Beginn der Ferien in Hamburg seien mehrere Menschen auf der Landebahn festgefahren, teilte die Gruppe mit. Aufgrund eines Polizeieinsatzes sei der Flugbetrieb seit 6.10 Uhr eingestellt, teilte der Flughafen mit.

„Starts und Landungen sind derzeit nicht möglich.“ Eine Personengruppe verschaffte sich unerlaubt Zugang zum Flughafengelände – in der Nähe der Landebahnanlage. „Der Flugverkehr musste aus Sicherheitsgründen vorübergehend eingestellt werden.“

Auf Twitter schrieben die Umweltschutzaktivisten zu den Aktionen: „Wir protestieren gegen die Planlosigkeit und den Rechtsbruch der Regierung in der Klimakrise.“

Ein Sprecher des Lagezentrums der Hamburger Polizei bestätigte einen Einsatz am Flughafen. Nach Angaben der Gruppe Last Generation verschafften sich die Aktivisten durch den Sicherheitszaun Zugang zum Flughafengelände.