Der Ryanair-Chef war in Brüssel, um eine Petition vorzustellen.

Brüssel Der Chef von Europas größtem Billigflieger Ryanair, Michael O’Leary, ist in Brüssel vor dem Sitz der EU-Kommission zum Ziel eines Kuchenwurfs von Klimaaktivisten geworden. „Stoppt die Umweltverschmutzung“, rief ein schwarz gekleideter Demonstrant, nachdem er dem Airline-Chef am Donnerstag einen Kuchen ins Gesicht geschmiert hatte.

Ein zweiter Aktivist schlug dem Iren von hinten einen Kuchen auf den Kopf. Die Demonstranten, die keiner Gruppe angehörten, protestierten gegen den klimaschädlichen CO2-Ausstoß des Flugverkehrs.

Auf einer anschließenden Pressekonferenz sagte O’Leary: „Meine einzige Beschwerde war, dass die Creme künstlich und nicht lecker war.“

Nach Angaben der in Brüssel ansässigen Umweltorganisation Transport & Environment hat Ryanair, der europäische Marktführer, im vergangenen Jahr mit 13,3 Millionen Tonnen CO2 das meiste Treibhausgas in Europa ausgestoßen. Ryanair erklärte sich selbst zur effizientesten Fluggesellschaft der Welt, gemessen an der hohen Anzahl beförderter Passagiere pro Flugzeug. Bis 2030 wollen die Iren 12,5 Prozent der Flüge mit nachhaltigem, weitgehend emissionsfreiem Treibstoff (SAF) durchführen.

O’Leary wollte gerade vor der EU-Kommission mit einem Pappausschnitt von Präsidentin Ursula von der Leyen für Fotografen posieren. Der Airline-Chef wollte eine Petition mit 1,5 Millionen Unterschriften überreichen, in der gefordert wird, Überflüge über Frankreich von Streiks der französischen Fluglotsen auszunehmen.

Ryanair und andere Fluggesellschaften waren von den massiven Pilotenstreiks über dem Renteneintrittsalter in Frankreich betroffen und mussten Umwege fliegen – was auch den CO2-Ausstoß erhöht.

Mehr: Mit dieser Strategie will Eurowings endlich schwarze Zahlen schreiben