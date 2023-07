Die Stadt Trinidad in der Region Beni in Bolivien steht unter Wasser: 40.000 Menschen wurden durch die starken Regenfälle obdachlos (Archivbild). Foto

Seit Monaten gefürchtet, nun Realität: das Wetterphänomen El Niño. In vielen Regionen der Welt kann es zu Dürre, Hitze oder Überschwemmungen kommen. Und es kann die globale Erwärmung anheizen.

Das in vielen Regionen gefürchtete Wetterphänomen El Niño ist zurück. Der Weltwetterorganisation (WMO) gab am Dienstag in Genf bekannt, dass zum ersten Mal seit mehreren Jahren wieder El-Niño-Bedingungen im tropischen Pazifik aufgetreten seien. Dies könnte die globalen Temperaturen weiter erhöhen und regionale Wetter- und Klimamuster verändern.

Die WMO geht mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent davon aus, dass das Wetterphänomen die zweite Jahreshälfte bestimmen wird. Wie stark es dieses Mal sein wird, lässt sich noch nicht sagen. Der letzte Starke El Niño gab es 2015/2016. Wissenschaftler sind sich uneinig, ob auch 2018/2019 El-Niño-Bedingungen vorherrschten.

„Der Beginn eines El Niño erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Temperaturrekorde gebrochen werden und in vielen Teilen der Welt und im Ozean extreme Hitze entsteht, erheblich“, sagte WMO-Präsident Petteri Taalas. Er forderte die Regierungen auf, Vorkehrungen zu treffen, um bei extremen Wetterereignissen Leben zu retten.

El Niño kann die Folgen des Klimawandels verschärfen

Im zentralöstlichen Äquatorialgebiet Pazifik Die monatliche Durchschnittstemperatur stieg von 0,44 Grad unter dem langjährigen Mittel im Februar auf 0,9 Grad über dem Mittel Mitte Juni, berichtete die WMO. Nach eigener Definition hatte die US-Klimabehörde NOAA bereits im Juni einen El Niño ausgerufen. Die WMO bezieht in ihre Berechnungen die Expertise mehrerer Klimabehörden ein.

El Niño hat nichts mit dem vom Menschen verursachten Klimawandel zu tun. Es handelt sich um ein natürlich vorkommendes, alle zwei Jahre auftretendes Wetterphänomen, das mit der Erwärmung des Meerwassers im tropischen Pazifik und schwachen Passatwinden einhergeht. Allerdings kann das Phänomen die Folgen des Klimawandels verschärfen, da es einen zusätzlichen Erwärmungseffekt hat. Die Hauptauswirkungen liegen in Südostasien, Australien, Afrika und Mittelamerika. Für Europa gelten die Folgen als begrenzt. Das Gegenstück ist La Niña; Die letzten drei Jahre waren davon geprägt.

dpa