Klima oder Kamerad Schwein?: Warum Aktivisten lieber nicht nach Bali fliegen sollten

Wann bin ich ein Klimasünder? Was ist, wenn ich meinen Müll nicht richtig trenne? Was ist, wenn ich zur Arbeit fahre? Wenn ich mit dem Flugzeug in den Urlaub fahre? Wir können nicht alle wie Greta segeln, nur weil wir nach New York wollen.

Bin ich nur ein Pharisäer, wenn ich Wasser predige und Wein trinke? Also wenn ich mich im normalen Leben an Autobahnauffahrten klebe, um gegen die Klimapolitik der Bundesregierung zu protestieren und darauf aufmerksam zu machen, dass wir alle zum Untergang verurteilt sind, wenn wir so weitermachen? Oder bin ich als Klimaaktivistin einfach nicht mehr ernst zu nehmen, wenn ich in den Urlaub nach Bali fliege, sondern sonst ständig sende, was zu tun ist? Und selbst dann halte ich mich nicht konsequent daran? Und letzte Frage: Bin ich automatisch ein besserer Mensch, wenn ich mit dem Tourenrad in den Harz fahre und dort campe?

Puh – es ist ein Gremium, um dort einen Konsens zu finden. Die Aufregung ist perfekt: Die Klimaaktivisten Louisa S. und Yannik S., 22 und 24 Jahre alt, sind in den Urlaub geflogen – nach Bali. Normalerweise kein Thema, junge Menschen reisen nach Asien, fühlen sich frei und unbeschwert, erweitern ihren Horizont für andere Kulturen. Aber die beiden kommen auf den Geschmack: Im September 2022 blockierten die beiden den Berufsverkehr in Stuttgart mit anderen sogenannten Klimaplaketten und hielten ein Transparent in den Händen, auf dem stand „Öl sparen statt bohren“, und sie sahen sehr aus betroffen.

Ein paar Monate später saß das Paar in einem Flugzeug nach Bali. Dass bei diesem Flug Zehntausende Liter Kerosin verschossen werden, steht außer Frage. Die Frage ist: Wie konnten die beiden im Urlaubsparadies mit dieser für viele Außenstehenden heuchlerischen Doppelmoral gut in ihren Bambusbetten schlafen? Da die „letzte Generation“ regelmäßig Flughäfen sperrt und behauptet, Flugreisen seien nur etwas für die „Reichhabenden“, wundert man sich als Bürger, der auf dem Weg zur Arbeit an einer der abgesperrten Autobahnausfahrten blöd herumsteht und versucht, Verständnis zu zeigen, aber ein bisschen.

Kein Geld in der Urlaubskasse

Eine Dornier 328, die mit Kerosin betrieben wird – das Stuttgarter Start-up H2Fly will ein Flugzeug des gleichen Typs umbauen und mit einer Reichweite von 2000 Kilometern erstmals rein mit Wasserstoff fliegen. Außerdem soll am Stuttgarter Flughafen ein Zentrum für die Entwicklung von Wasserstoffflugzeugen entstehen. (Foto: dpa)

Die Frage stellt sich trotzdem: Gibt es nicht eine andere Möglichkeit zu protestieren? Niemand wird anderen das Demonstrieren verbieten wollen. Wir sind hierzulande in der glücklichen Lage, für unsere Sache auf die Straße zu gehen. Mindestens so spannend wie der Urlaub als Klimaaktivist ist die Tatsache, dass die beiden Aktivisten nicht zu einem Prozess erschienen sind, zu dem sie geladen waren. Das ist blöd.

Laut „Bild“-Zeitung wurde alles wie folgt enthüllt: Luisa S. (als Zeugin) und Yannick S. (als Tatverdächtiger) sollten vor dem Amtsgericht Bad Cannstatt wegen des Delikts der Nötigung auf der B 10 erscheinen Wie gesagt, keiner von ihnen ist aufgetaucht. Auf Nachfrage des Richters hieß es, sie seien im Urlaub in Thailand. Und von dort ging es weiter nach Bali, heißt es. Mit dem Flugzeug. Abgesehen von dem Affront, nicht zu einem Gerichtstermin zu erscheinen – wie sieht es mit der Klimabilanz der beiden Abtrünnigen aus? Bescheiden: rund vier Tonnen CO2 pro Person. Zu diesem Termin erschienen übrigens Mitstreiter der beiden und wurden zu Geldstrafen verurteilt. Geld, das jetzt in der Urlaubskasse fehlen dürfte.

Aber kein Fehlverhalten ohne gute Begründung: Ein Sprecher der „Last Generation“ verteidigte die beiden Urlauber damit, dass sie den Flug als Privatpersonen gebucht hätten, nicht als Klimaschützer, und dass man das auseinander halten müsse. Echten Klimaschützern tut man mit einer so billigen Erklärung natürlich keinen Gefallen.

Denn es geht um Moral, Neid, Aggression, eine aufgeheizte Stimmung im Land. Jeder hat eine gute Erklärung dafür, warum gerade er oder sie dringend einen Urlaub auf Bali oder einem anderen Reiseziel braucht, das theoretisch nur mit dem Flugzeug zu erreichen ist. Ja, wir müssen unser Bewusstsein schärfen, wir sollten dringend auf unsere persönliche Klimabilanz achten. Und ja, vieles wurde von früheren Generationen vermasselt, die mehrfach auf Bali waren.

Freiheit meine ich

Zum Abschluss deshalb noch ein paar Gedanken, die ich der Politjournalistin Anja Reschke geklaut habe: Sie sieht im Spannungsfeld zwischen Einzelinteressen und dem Gemeinwohl einen Grundkonflikt unserer Zeit. „Nicht umsonst diskutieren wir viel über den Begriff Freiheit. Aber um welche Freiheit geht es – um die des Einzelnen oder um die Freiheit insgesamt?“ Sie fragt. „Was ist wichtiger – Einzelinteressen oder das Gemeinwohl?“ Mit anderen Worten: Darf ich auf der Autobahn so schnell fahren, wie ich will, weil das meine Freiheit ist? Oder sollte ich mehr Rücksicht auf die Umwelt und Verkehrstote nehmen? „Grundrechte können nur geschützt werden, solange es eine Gemeinschaft gibt, die diese Grundrechte wahrt“, sagt Reschke.

Eigentlich wäre es für die beiden Anti-Klimaschutz-Urlauber besser gewesen, mit einer Fernreise zu warten. Bis der Zug nach Bali fährt. Oder zumindest haben sich die Wellen beruhigt und andere Reiseformen gefunden. Ich denke an das Beamen, das noch nicht ausreichend erforscht ist.