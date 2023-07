Auf Rhodos wüten die Brände weiter, die starken Winde halten an. Tausende Touristen harrten auf der Straße und in anderen provisorischen Unterkünften aus. Jetzt brennt es auch auf anderen Inseln.

Nicht nur auf den Inseln Rhodos und Korfu, sondern auch in zahlreichen anderen Regionen Griechenland Nach einer langen Dürre kam es zu Großbränden. Auf Korfu begann in der Nacht die Evakuierung des beliebten Ferienortes Nisaki. Boote der Küstenwache brachten rund 1.000 Urlauber und Anwohner in Sicherheit, wie das Staatsfernsehen berichtete.

Auch auf der Insel Euböa, in der Nähe von Karystos, und auf der Peloponnes-Halbinsel in der Nähe der kleinen Hafenstadt Egion wurden die Morgen heiß Brände gemeldet. Auch dort wurden zahlreiche Dörfer evakuiert. Bisher sei niemand verletzt worden, teilte der Rettungsdienst mit.

An Rhodos Den siebten Tag in Folge wütet ein Großbrand. Dort wurden am Samstag bei einer der größten Evakuierungsaktionen in der Geschichte Griechenlands rund 20.000 Menschen aus dem Südosten der Insel in Sicherheit gebracht. In allen Fällen seien bei Tagesanbruch Löschflugzeuge und Hubschrauber zur Eindämmung der Brände eingesetzt worden, teilte der Zivilschutz mit.

dpa