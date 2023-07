Auf Rhodos wüten mehrere Waldbrände. Viele Menschen mussten die Nacht im Freien verbringen. Die griechische Regierung will Touristen bei der Ausreise helfen.

Das griechische Außenministerium hat am Flughafen der Insel Rhodos einen Hotspot einrichten, an dem Touristen problemlos eine Ausreisegenehmigung erhalten können, wenn sie aufgrund der großen Waldbrände auf der Insel ihre Ausweispapiere nicht mehr haben. Das berichtet der griechische Staatssender ERT. Viele Menschen hätten vor dem Feuer fliehen müssen und hätten möglicherweise keine Zeit gehabt, ihre Habseligkeiten mitzunehmen.

Wegen der schweren Waldbrände Nach Angaben der griechischen Regierung wurden seit Samstag 19.000 Menschen aus Dörfern und Hotels auf der Urlaubsinsel Rhodos in Sicherheit gebracht. Dies teilte das Büro von Premierminister Kyriakos Mitsotakis am Morgen mit. Es handelt sich um die größte Evakuierungsaktion, die jemals in Griechenland stattgefunden hat. Nach ersten Schätzungen der Polizei wurden 16.000 Menschen auf dem Landweg und 3.000 Menschen auf dem Seeweg von Stränden in Sicherheit gebracht.

Vorsorglich wurden zwölf Dörfer und alle Hotels in den betroffenen Regionen evakuiert. Besonders betroffen war die bei Touristen beliebte Region rund um den Ferienort Lindos mit seiner berühmten Akropolis aus dem 4. Jahrhundert.

Die Gefahr bleibt hoch

Die meisten Menschen sollen in den Norden der Insel gebracht worden sein, wo einige vorübergehend in Turnhallen und Schulen, auf Fähren und auch privat bei Inselbewohnern untergebracht wurden. Unterdessen landeten neue Ferienflugzeuge, wie der Vizebürgermeister der Insel Thanasis Virinis dem Fernsehsender Mega sagte.

Der Brände Mittlerweile tobt es weiter und es ist keine Besserung in Sicht – zumal es weiterhin windig bleiben dürfte: Ein Sprecher der Feuerwehr sprach gegenüber dem Staatssender ERT von drei großen Fronten. Dabei handelt es sich um Brände rund um den Ferienort Kiotari, das Dorf Apollona und den Gadoura-Stausee.

Der Krisenstab des griechischen Katastrophenschutzes hat zwei Telefonnummern für ausländische Besucher eingerichtet, falls diese Angehörige vermissen. Sie lauten +30 210 3681259 und +30 210 3681350, wie die Behörde auf Twitter mitteilte. Darüber hinaus wird es für weite Teile weitergehen Griechenland warnte vor extrem hoher Waldbrandgefahr. Die höchste Alarmstufe fünf galt neben Rhodos auch für Zentralgriechenland, den Westen und Nordosten der Halbinsel Peloponnes sowie den Großraum Athen und die Insel Euböa. Seit Tagen hat eine starke Hitzewelle mit Temperaturen von vielerorts über 40 Grad das Land im Griff. Schon vorher war es lange Zeit heiß und trocken.

dpa