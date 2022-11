Klima-Demonstranten für Patiententod verantwortlich gemacht — RT World News

Ein deutscher Minister hat zu einem „harten Durchgreifen“ gegen Aktivisten aufgerufen, die die Arbeit der Rettungsdienste stören

Bundesinnenministerin Nancy Fraser hat die Polizei angefordert „Durchgreifen“ über Klimaaktivisten, die im Rahmen ihrer Proteste Straßen blockieren, nachdem eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Berlin ums Leben kam, während Rettungskräfte in einem durch die Proteste verursachten Stau feststeckten.

„Die Sperrung von Fluchtwegen gefährdet Leben“ Fraser twitterte am Donnerstag. „Die Polizei hat meine volle Unterstützung für ein hartes Durchgreifen.“

Sie fügte hinzu, dass Klimaaktivisten das Gesetz brechen „muss schnell und konsequent verfolgt werden.“

„Wenn Verbrechen begangen und andere Menschen gefährdet werden, dann ist jede Grenze des legitimen Protests überschritten.“ sagte Frazer. Sie gehörte zu mehreren Spitzenbeamten, die diese Woche die Aktivisten kritisierten.

Der 44-jährige Radfahrer war am Montag von einem Betonmischer überrollt worden. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr erlitt die Frau lebensgefährliche Verletzungen und wurde unter dem Lastwagen eingeklemmt, während sich die Ankunft eines Einsatzfahrzeugs wegen eines Staus, der von Klimaaktivisten verursacht wurde, die sich an ein Verkehrsschild geklebt hatten, um mehrere Minuten verzögerte.









Die Frau wurde schließlich in ein Krankenhaus transportiert, wo sie am Donnerstagabend starb. Laut deutschen Medien ermittelt die Polizei im Zusammenhang mit dem Vorfall gegen zwei Mitglieder der Klimaaktivistengruppe „Last Generation“.

Die Süddeutsche Zeitung zitierte am Freitag einen internen Bericht der Feuerwehr, wonach das Rettungsfahrzeug womöglich doch nicht gebraucht worden sei, weil die Retter einen anderen sicheren Weg gefunden hätten, den Radfahrer unter dem Lkw hervorzuziehen.

Trotz der Tragödie versprach „Last Generation“, ihre Proteste fortzusetzen, einschließlich derjenigen, die den Verkehr stören. „Im Moment wissen wir nicht, was genau passiert ist. Wir haben nur die Information, dass ein Einsatzfahrzeug in einem Stau steckengeblieben ist. Aber wir wissen nicht, wie lange oder welche Rolle es bei der Rettung gespielt hat.“ sagte die Sprecherin der Gruppe, Aimee van Baalen, am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenseite T-Online.