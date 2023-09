Kleinkinder sind offenbar am glücklichsten

Stand: 19. September 2023 14:33 Uhr

In welchem ​​Alter sind Menschen am glücklichsten? Das haben Forscher untersucht. Das Ergebnis: Kleinkinder sind offenbar am glücklichsten – genau wie Erwachsene, bevor sie das 70. Lebensjahr erreichen.

Kinder vor der Pubertät sind im Durchschnitt am glücklichsten – genauso wie Erwachsene, bevor sie sehr alt werden: Das ist das Ergebnis einer Studie, die ein internationales Forschungsteam jetzt in der englischsprachigen Fachzeitschrift „Psychological Bulletin“ veröffentlicht hat.

Demnach nahm die allgemeine Lebenszufriedenheit („subjektives Wohlbefinden“) der Befragten zwischen dem 9. und 16. Lebensjahr ab, stieg dann bis zum 70. Lebensjahr leicht an und nahm dann bis zum 96. Lebensjahr wieder ab. Für die Studie untersuchten Forscher von Die Deutsche Sporthochschule Köln, die Ruhr-Universität Bochum, die Johannes Gutenberg-Universität Mainz sowie die Schweizer Universitäten Bern und Basel analysierten rund 440 Proben aus Längsschnittstudien mit insgesamt mehr als 460.000 Teilnehmern.

Schwere Pubertät

„Wir haben uns auf Veränderungen in drei zentralen Komponenten des subjektiven Wohlbefindens konzentriert: Lebenszufriedenheit, positive Gefühlszustände und negative Gefühlszustände“, erklärt Studienautorin Susanne Bücker. Den leichten Rückgang der Lebenszufriedenheit im Alter zwischen 9 und 16 Jahren führen die Forscher unter anderem auf Entwicklungen zurück, die in der Pubertät zu Veränderungen im eigenen Körper und im sozialen Leben führen. Ab dem jungen Erwachsenenalter steigt die Zufriedenheit wieder.

Im sehr hohen Erwachsenenalter verschlechterten sich alle Komponenten des subjektiven Wohlbefindens eher, als dass sie sich verbesserten. „Dies könnte daran liegen, dass die körperliche Leistungsfähigkeit bei sehr alten Menschen nachlässt, sich der Gesundheitszustand häufig verschlechtert und soziale Kontakte abnehmen – nicht zuletzt, weil Gleichaltrige sterben“, erklärte Bücker.

Ab 60 nehmen die negativen Gefühle zu

Neben der Lebenszufriedenheit untersuchten die Wissenschaftler auch die Entstehung positiver und negativer Gefühle. Positive emotionale Zustände zeigten im Alter von 9 bis 94 Jahren einen allgemeinen Rückgang, während negative emotionale Zustände zwischen 9 und 22 Jahren leicht schwankten, dann bis zum Alter von 60 Jahren abnahmen und danach wieder zunahmen.

„Insgesamt ergab die Studie ein günstiges Entwicklungsmuster über weite Teile des Lebens, wenn wir die Lebenszufriedenheit und negative Gefühle betrachten“, fasst Bücker zusammen. Sie betonte jedoch die Notwendigkeit, das subjektive Wohlbefinden mit seinen verschiedenen Komponenten gerade in späten Lebensphasen zu fördern.