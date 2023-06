Kleinkind stirbt an Überhitzung im Auto

In Hessen ist ein Kleinkind in einem geparkten Auto an Überhitzung gestorben. Polizei und Staatsanwaltschaft Gießen teilten am Dienstag mit, dass gegen den Vater des 18 Monate alten Jungen wegen Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt werde. Möglicherweise hat der 37-Jährige seinen Sohn am vergangenen Mittwochmorgen versehentlich in seinem Fahrzeug zurückgelassen.