„Kleiner Sieg für die Menschheit“: USA und EU einigen sich auf Klimazahlungen

Die Ankündigung wurde mit lautem Applaus in der Versammlungshalle des Gipfels aufgenommen, nachdem sich die Gespräche über den ganzen Samstag bis in die frühen Morgenstunden der Ortszeit am Sonntag erstreckt hatten. Die Delegierten baten dann um eine halbe Stunde, um den endgültigen Entwurf eines Abkommens zu prüfen, auf das sie gehofft hatten, dass diese Konferenz zeigen würde, dass die Regierungen beabsichtigen, ihre Bemühungen zur Verringerung der Treibhausgasverschmutzung oder zur Abkehr von fossilen Brennstoffen zu beschleunigen.

Beschilderung wirbt für den UN-Klimagipfel COP27 in der Grünen Zone in Sharm el-Sheikh, Ägypten, am 18. November 2022. | Thomas Hartwell/AP-Foto

Das Abkommen kam nach wochenlangem Murren der Entwicklungsländer über den Geiz der USA, einem leichten Schmelzen der frostigen Beziehungen zwischen Washington und Peking und einer Last-Minute-Drohung europäischer Unterhändler, die Gespräche abzubrechen, zustande. Auftritte von Präsident Joe Biden und dem neuen brasilianischen Führer Luiz Inácio Lula da Silva Während des UN-Gipfels erkrankte der US-Klimabeauftragte John Kerry im entscheidenden Moment an Covid-19, und die Delegierten beklagten sich über Nahrungsmittelknappheit und einen Abwasserfluss, der durch das Verhandlungsgelände floss.

Durch das Schlucken des Klimaschadensfonds waren die Vereinigten Staaten und die Europäische Union gezwungen, mit dem jahrzehntelangen Widerstand gegen die Zahlung von Schäden zu brechen, die durch ihre eigene Treibhausgasverschmutzung verursacht wurden – ohne bereit zu sein, für irgendeine Form von Haftung festgenagelt zu werden. Die transatlantische Einheit wurde von einem organisierten Block aus 134 Entwicklungsländern, der von dem von Überschwemmungen heimgesuchten Pakistan aufgestellt wurde, auf die Probe gestellt und gespalten.

Die EU hat Mitte der Woche einen Wechsel vorgenommen, um die Einrichtung eines Fonds zu unterstützen, wodurch die USA weiter isoliert wurden, die schließlich in einem Schritt nachgaben, den POLITICO am frühen Samstag berichtete.

Später am Tag beanspruchte der Exekutiv-Vizepräsident der Europäischen Kommission, Frans Timmermans, Anerkennung für einen Schritt, „um die Kluft zwischen den verschiedenen Positionen zu überbrücken“. Das Manöver der Europäer habe „zu einer Öffnung geführt“.

Den neuen Fonds mit Bargeld zu füllen, wird der nächste Kampf sein. Die USA und andere entwickelte Länder werden unter Druck stehen, direkte Finanzierung im Rahmen des Abkommens zuzusagen, das keiner Zustimmung des Kongresses bedarf.

Joe Biden winkt nach einer Rede auf der UNFCCC COP27-Klimakonferenz am 11. November 2022 in Sharm El Sheikh, Ägypten. | Sean Gallup/Getty Images

Der Deal wird in der Heimat bereits von Republikanern kritisiert, die sich einheitlich gegen Bidens Klimaagenda ausgesprochen haben und im Januar die Kontrolle über das Repräsentantenhaus übernehmen sollen.

„Das Senden von US-Steuergeldern an einen von der UNO gesponserten grünen Schmiergeldfonds ist völlig fehlgeleitet“, sagte Sen. Johannes Barasso (R-Wyo.), der oberste Republikaner im Senatsausschuss für Energie und natürliche Ressourcen, in einer Erklärung. „Die Biden-Administration sollte sich darauf konzentrieren, die Ausgaben zu Hause zu senken, und nicht Geld für neue Klimaabkommen an die UN schicken. „Innovation, nicht Reparationen, ist der Schlüssel zur Bekämpfung des Klimawandels“, fügte er hinzu.

Nachdem dem Fonds zugestimmt worden war, erklang der morgendliche Gebetsruf über Sharm El-Sheikh. Minister und Diplomaten drängten sich über juristische Sprache und versuchten zu entscheiden, ob sie einen Deal akzeptieren könnten, der – trotz eines historischen neuen Fonds – weniger war, als viele erhofft hatten.