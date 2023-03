Een Atlantische papegaaiduiker kwam in de problemen toen hij een drukke weg in New Brunswick opliep, ver van waar de zeevogels in deze tijd van het jaar zouden moeten worden gevonden.

David Gordon kwam donderdagmiddag de papegaaiduiker tegen die rondfladderde op de drukke Coverdale Road in Riverview, vlakbij de Gunningsville Bridge.

“Mijn vrouw had zoiets van: ‘Dat lijkt op een pinguïn'”, zei Gordon, die het verkeer in schoot om de vogel te redden nadat hij en twee andere chauffeurs eromheen waren uitgeweken.

Gordon zegt dat hij de papegaaiduiker oppakte terwijl hij rondfladderde en hem in zijn auto bracht omdat hij duidelijk versuft was.

“Maar er was geen bloed, geen zichtbare verwondingen die ik kon zien”, zei Gordon.

Gordon zei dat hij en zijn vrouw stopten om de noodlijdende zeevogel op te halen, niet wetende dat het een Atlantische papegaaiduiker was die uit zijn element was. (Pierre Fournier/CBC News)

Op zijn hoede voor de vogelgriep die sommige vogels in de regio treft, zei Gordon dat hij en zijn vrouw hun plannen hadden gewijzigd en besloten om naar de dichtstbijzijnde dierenarts te gaan. De vogel zat op zijn schoot en beet hem af en toe tijdens de rit van vijf minuten.

“Gewoon kleine pikken, ze deden geen pijn,” zei Gordon. “Hij keek uit het raam – bijna alsof ik mijn katten meenam voor een ritje.”

Hij zegt dat hij geen idee had dat hij een papegaaiduiker vasthield, aangezien hij er nog nooit een had gezien.

Ze dropten de vogel bij het Riverview Animal Hospital, waar hij vervolgens naar het Atlantic Wildlife Institute in de buurt van Sackville werd gebracht.

“Het is absoluut een ongebruikelijke gebeurtenis om zo ver landinwaarts een Atlantische papegaaiduiker te vinden”, zegt Pam Novak, de directeur van de natuurbescherming van het instituut.

HORLOGE | David Gordon beschrijft het moment waarop hij een papegaaiduiker tegenkwam op een drukke weg: Verdwaalde kleine papegaaiduiker gevonden in Riverview-verkeer Normaal gesproken te vinden in de Atlantische Oceaan, schepte deze verraste voorbijganger de zeevogel op.

Novak zei dat toen ze voor het eerst een e-mail kregen over een eigenzinnige papegaaiduiker, ze dacht dat het een autocorrectiefout was en dat ze het over een duif hadden. Ze noemt deze papegaaiduiker een ‘zeldzaamheid’ en een ‘mysterieuze vogel’.

“We hebben, waarschijnlijk in de 27 jaar dat we hier zijn, niet eens een handvol gekregen”, zei Novak.

Atlantische papegaaiduikers worden normaal gesproken gevonden in New Brunswick op het geïsoleerde Machias Seal Island in de Bay of Fundy. Ze broeden daar een paar maanden in de zomer voordat ze naar de open Atlantische Oceaan gaan waar ze hun winters doorbrengen.

Om een ​​Atlantische papegaaiduiker zo ver landinwaarts te vinden, vooral in de winter, is hoofd krabben.

Duizenden Atlantische papegaaiduikers brengen elk jaar het broedseizoen door op Machias Seal Island voordat ze de Atlantische Oceaan oversteken om de wintermaanden op zee door te brengen. (Shane Fowler/CBC)

“Het is vreemd, en ik heb gekeken welke andere records er zijn, en het lijkt erop dat er in deze tijd van het jaar in de late winter niet al te veel zijn om ze in het binnenland te vinden”, zei Novak.

Omdat papegaaiduikers erg sociale vogels zijn die in kolonies leven, zegt Novak dat ze haar adem inhield in afwachting van meer telefoontjes van verdwaalde papegaaiduikers, wat misschien aangeeft dat een zwerm uit de oceaan is geblazen, maar tot nu toe is het alleen de enkele vogel dat is ingeroepen.

De kleine papegaaiduiker is tot nu toe in vrij goede vorm. Novak zegt dat het er wat saaier uitziet dan mensen zouden verwachten, maar dat is normaal voor deze tijd van het jaar. Hun kenmerkende snoepkleurige snavel wordt helderder tijdens het paar- en broedseizoen en wordt gedempt tijdens de wintermaanden.

Ze is niet zeker van het geslacht van de vogel, maar zijn vleugels en poten zijn in orde en er lijken geen verwondingen te zijn door de landing op de stoep. Het is niet ondervoed en heeft een goede kans om weer in het wild te worden vrijgelaten als het de komende dagen geen tekenen van verborgen verwondingen vertoont.

“Hij lijkt in orde, dus hopelijk kunnen we hem snel een schone gezondheidsverklaring geven”, zei Novak.

Ze zullen de kleine papegaaiduiker vrijlaten bij open oceaanwater, zei ze, idealiter binnen een rechte lijn van Machias Seal Island, waar hij hopelijk zijn weg terug naar zijn kolonie kan vinden.