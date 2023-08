Ein Kleinbus überschlug sich am Sonntag auf dem Weg zu einem lokalen Markt in der zentralmarokkanischen Provinz Azilal in einer Kurve, stürzte in eine Schlucht und tötete alle 24 Passagiere an Bord.

Der Bus war auf einer bergigen Strecke unterwegs und beförderte Passagiere zu einem Markt in der Stadt Demnate. Laut marokkanischen Medien handelte es sich bei den Opfern um mindestens zwei Frauen und ein Kind.

Was wissen wir über den Unfall?

Omar Majjane, der für eine lokale NGO arbeitet, sagte der französischen Nachrichtenagentur AFP, der Kleinbus habe keine Lizenz gehabt. Er fügte hinzu, dass dies ein häufiges Problem sei, von dem die Bewohner der Bergregionen betroffen seien, insbesondere in der Provinz Azilal.

Majjane sagte, die Getöteten stammten alle aus dem Dorf Ait Tamlil südlich von Demnate.

Es wurde eine Untersuchung des Unfalls eingeleitet, der vermutlich zu den tödlichsten in der jüngeren Geschichte Marokkos zählt. Majjane sagte, eine Operation zur Beerdigung der Opfer habe begonnen.

Verkehrsunfälle kommen in Marokko und seinen nordafrikanischen Nachbarn häufig vor. Nach Angaben der National Road Safety Agency ereignen sich jährlich durchschnittlich 3.500 Todesfälle durch Verkehrsunfälle, was einem Durchschnitt von etwa 10 Todesfällen pro Tag entspricht.

Im vergangenen Jahr kamen bei einem Busunglück östlich von Casablanca 23 Menschen ums Leben und 36 weitere wurden verletzt.

rmt/msh (AFP, AP)