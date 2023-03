LINDENHURST, NY (AP) – Een eenmotorig vliegtuig stortte zondag neer toen het een regionaal vliegveld naderde in een buitenwijk van Long Island, waarbij een persoon aan boord om het leven kwam en de twee andere inzittenden ernstig gewond raakten, zeiden federale functionarissen.

Op de grond vielen geen gewonden.

Volgens de Federal Aviation Administration stortte de Piper PA 28 omstreeks 15.00 uur neer op weg naar Republic Airport in Farmingdale. De luchthaven ligt ongeveer 32 kilometer ten oosten van New York City.

Volgens de politie van Suffolk County is één persoon ter plaatse overleden en zijn twee ernstig gewonde inzittenden per helikopter naar een ziekenhuis in de omgeving gebracht. Hun identiteit werd niet onmiddellijk bekendgemaakt.

Het vliegtuig stortte neer in een gebied met bomen en kreupelhout, en niemand op de grond raakte gewond, zei Babylon Town Supervisor Rich Schaffer.

“Het stortte neer in een bosrijk gebied bij de sporen van de Long Island Railroad. Het is als een buffer die langs de sporen loopt’, zei hij.

Schaffer zei dat het vliegtuig een “mayday”-oproep over de radio gaf voordat het neerstortte.

Tom Altieri vertelde Newsday dat hij rond 15.00 uur uit zijn voertuig stapte om zijn huis in North Lindenhurst binnen te gaan toen hij een eenmotorig vliegtuig opmerkte dat ongewoon “laag en langzaam” was. Enkele seconden nadat hij het vliegtuig over hem heen had zien vliegen, hoorde hij “een ietwat grote explosie” gevolgd door een rookpluim.

Een persoon plaatste foto’s op sociale media waarop zwarte rook te zien was boven huizen in een straat in een buitenwijk. De politie zei dat ze vanwege het ongeval een lokale weg hadden afgesloten.

De FAA en de National Transportation Safety Board zullen de crash onderzoeken. De politie zei dat ze ook onderzoek doen.

