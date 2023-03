Het is bekend dat Amerikaanse presidenten pronken met hun Ierse trots op St. Patrick’s Day. Het is de dag dat de fontein van het Witte Huis groen kleurt, er doedelzakken in overvloed zijn en wereldleiders een biertje drinken – een Guinness, als ze vasthouden aan de traditie.

President Joe Biden, gekleed in een groene das en een zak klavers, had vrijdag een ontmoeting met de premier van de republiek, Leo Varadkar, bekend als de Taoiseach. De Ierse politicus presenteerde de president een kom klaverblaadjes, een gebaar dat begon in 1952, toen het paar hun partnerschap opnieuw bevestigde voor een receptie om de feestdag te vieren.

Hoewel Biden vooral bekend staat om zijn Ierse roots, is hij verre van de enige persoon met een dergelijke afkomst: naar schatting kwam de helft van de familieleden van Amerikaanse presidenten ooit uit het Smaragdgroene Eiland.

Van de recente ambtsdragers trok Barack Obama fanfare omdat hij deelnam aan een van de beroemdste tradities van de vakantie: een pint Guinness drinken in een bar naast zijn Ierse neef in Washington’s Dubliner Restaurant and Pub. Zijn opvolger, Donald Trump, nam deel aan de shamrocks-uitwisseling, maar is geen drinker en volgde zijn voorganger niet door tijdens zijn presidentschap in een Ierse pub te verschijnen – ondanks een overvloed aan koopwaar waarop Trump een kabouterhoed draagt ​​en een pint vasthoudt.

In 1976 zwaaide Jimmy Carter naar de menigte terwijl hij over Fifth Avenue liep in de jaarlijkse St. Patrick’s Day-parade. In 1969 schonk Richard Nixon een kristallen vaas, geëtst met een afbeelding van het Witte Huis, aan de Ierse ambassadeur in de Verenigde Staten.

De kronende Ier in functie, John Fitzgerald Kennedy, hield een krachtige toespraak op St. Patrick’s Day in 1954, toen hij nog senator was, en sprak het Ierse parlement toe in 1963. Tijdens een reis naar de stad Limerick onderstreepte Kennedy zijn bewondering voor het land:

“Dit is niet het land van mijn geboorte, maar het is het land waar ik de grootste genegenheid voor koester.”