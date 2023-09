Im Jahr 2019 untersuchte eine Planstudie die Verbreitung stereotyper Rollenbilder in sozialen Medien, für die 1.000 Menschen im Alter zwischen 14 und 32 Jahren zu ihrem Nutzungsverhalten befragt wurden. Ergebnis: „Je intensiver die Nutzung von Instagram, YouTube & Co., desto stereotypischer die Vorstellungen über die Rollen von Mann und Frau.“ Die Folgen werden in der Studie wie folgt beschrieben: „Veraltete Rollenbilder werden gestärkt und die Entwicklung der Gleichberechtigung gebremst.“