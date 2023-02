De uitgever van de boeken zei dat lezers nu vrij zullen zijn om te kiezen tussen verschillende versies van Roald Dahl’s geliefde kinderromans

Penguin Random House heeft ervoor gekozen om onbewerkte versies van de kinderboeken van Roald Dahl te publiceren, nadat het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde bedrijf passages in meer dan een dozijn werken had herzien om taal die als aanstootgevend werd beschouwd, te schrappen, wat leidde tot beschuldigingen van censuur.

De uitgever kondigde vrijdag de omkering aan en zei dat 17 van Dahl’s aloude kinderboeken in hun originele, onbewerkte vorm zouden worden uitgebracht, naast bijgewerkte versies, die gewijzigde secties bevatten met betrekking tot onderwerpen zoals het gewicht, uiterlijk, ras of geslacht van een personage. .

“Door beide versies beschikbaar te maken, bieden we lezers de keuze om te beslissen hoe ze de magische, prachtige verhalen van Roald Dahl ervaren,” Francesca Dow, algemeen directeur van kinderboeken bij Penguin Random House, zei in een verklaring. “We erkennen ook het belang van het in druk houden van Dahl’s klassieke teksten.”

Het bureau dat de rechten op de werken van Dahl beheert, de Roald Dahl Story Company, zei aanvankelijk dat het samenwerkte met Penguin Random House om de boeken aan te passen om ervoor te zorgen dat “Dahl’s prachtige verhalen en personages worden nog steeds door alle kinderen genoten.” De veranderingen in de geliefde verhalen leidden echter tot beschuldigingen van censuur door critici, onder wie auteur Salman Rushdie, die met de dood werd bedreigd en een gewelddadige aanval kreeg vanwege zijn roman ‘The Satanic Verses’ uit 1988.









“Roald Dahl was geen engel, maar dit is absurde censuur. Puffin Books en het landgoed Dahl zouden zich moeten schamen’ Hij schreef op Twitter.

Hoewel de Roald Dahl Story Company beweerde dat bewerkingen van de boeken dat wel waren “klein en weloverwogen,” tientallen veranderingen werden opgemerkt in sommige werken, zoals ‘Charlie and the Chocolate Factory’. De publieke opschudding over de wijzigingen lijkt voldoende te zijn geweest om Penguin ervan te overtuigen van koers te veranderen.

“We hebben de afgelopen week geluisterd naar het debat dat de buitengewone kracht van de boeken van Roald Dahl en de zeer reële vragen heeft bevestigd over hoe verhalen uit een ander tijdperk relevant kunnen worden gehouden voor elke nieuwe generatie,” zei Dow.

Dahl schreef voor zijn dood in 1990 een lange reeks bekende kinderboeken, waaronder ‘James and the Giant Peach’, ‘Matilda’ en ‘The Big Friendly Giant’, waarvan wereldwijd zo’n 300 miljoen exemplaren werden verkocht. De auteur kwam echter onder vuur te liggen vanwege antisemitische opmerkingen die hij op verschillende momenten in zijn leven had gemaakt, waarvoor zijn nalatenschap zich in 2020 verontschuldigde, terwijl passages in sommige van zijn romans als beledigend werden bestempeld.