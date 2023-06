Klasseneinteilung – Drie „Steinfeld-Klubs“ zerstreuen sich in alle Himmelsrichtungen

Die Ausgangslage war durchaus haarig. Mit Bad Erlach, Weikersdorf en Felixdorf erwischte es in der 1. Klasse Süd drei Vereine, nominell in the 2. Klasse Steinfeld kommen würden. Die 2. Klasse Steinfeld wäre somit kommende Saison mit 14 Vereinen über die Bühne gegangen, während die 2. Klasse Wechsel and die 2. Klasse Triestingtal nur mit elf Mannschaften begon wäre. Der Verband moet Tetris spielen en entschied sich dafür, de drie Absteiger auf die drie 2. Klassen aufzuteilen. Da Felixdorf en Bad Erlach juweelen „Grenzfälle“ van 2. Klasse Triestingtal en 2. Klasse Wechsel sind, een plausibele Lösung, meint zumindest Hauptgruppenobmann Franz Hummer: „Die Entscheidung ist geografisch absoluut vertretbar. We hebben één Lösung gefunden, of alle drie Ligen mit zwölf Mannschaften spielen und die auch für die Vereine, die abgestiegen sind, tragbar ist.”

Anders zag Felixdorfs sportchef Franz Mathois, van der NÖN over de Einteilung informiert wurde: “Die 2. Klasse Triestingtal is definitief nicht unsere Wunschklasse. Het is voor mich auch nicht nachvollziehbar, warum wir in die 2. Klasse Triestingtal kommen und Wampersdorf etwa in der Steinfeld spielt“, wäre für Mathois ein Wechsel einer berijden Badener Bezirksvereine (Pottendorf of Wampersdorf) logischer. Durch den Rückzug von Sooß war schon im Vorfeld der Klasseneinteilung om spekuliert te zijn, dass ein Verein aus der 2. Klasse Steinfeld rüber muss.

Keine Freude mit den „Derbys“ tegen Alland en Klausen

Der Verband soll bei mehreren Vereinen über einen möglichen Wechsel nachgefühlt haben. Die Wahl is mogelijk gemaakt door Felixdorf. Voor die Blau-Weißen is de 2. Klasse Triestingtal übrigens kein völliges Neuland. Bereits von 1999/2000 bis 2002/2003 speelde der Verein in der „Badener Bezirksklasse“. Bis Donnerstag hat Felixdorf Zeit leidde tot de Entscheidung Protest oneinzulegen, ehe der NÖFV the Ligaeinteilung in einer Vorstandssitzung endgültig beschließt. Ob Felixdorf heeft geprotesteerd, met de eerste scheiding. Glücklich is Mathois mit der Entscheidung des Verbandes keinesfalls: „es ist definitief nicht in unserem Sinn. Jetzt haben wir Derbys tegen Alland und Klausen-Leopoldsdorf“, meint Mathois süffisant: „Mich wundert es nicht, dass immer mehr Vereine sisterperren, dus wie der Verband agiert.“

Auch Bad Erlach-Pendant Daniel Sacher sieht die Eingliederung in der 2. Klasse Wechsel kritisch: „Man muss ganz ehrlich sagen ganz happy sind wir nicht aber war für uns zu erwarten.“ Ein Protest sei laut Sacher aber keine Option. Der Blick Richtet sich bereits nach vorne: „Wir bereiten uns auf die Aufgabe genau so vor wie auf eine different Klasse. Wir wollen den Abstieg abhacken en nächstes Jahr nutzen um das Abschneiden in dieser Saison unseren Fans und Unterstützern gegenüber so schnell wie moglich vergessen machen and den Verein whoder zurück in the 1. Klasse führen.”