Klartext-Session mit dem DFB-Team: „Es war Zeit, die Wahrheit zu sagen“

Die überraschende Niederlage zum WM-Auftakt gegen Japan verdirbt nicht nur die Stimmung im DFB-Team, sie scheint auch auf die Nerven zu gehen. Vor dem Gruppen-Showdown gegen Spanien kommt die Mannschaft zum Gespräch zusammen und wehrt Kritik an Hansi Flick ab.

In einer Krisensitzung sagten Bundestrainer Hansi Flick und die 26 deutschen WM-Spieler, sie hätten hart und intensiv an dem Fehlstart des Turniers gegen Japan gearbeitet. „Jeder weiß, was nach der Begegnung los ist“, sagte Offensivspieler Kai Havertz bei Al-Shamal. Die Debatte ist für Sonntag angesetzt (20 Uhr im ntv.de-Liveticker) den dringend benötigten Erfolg gegen den Angstgegner Spanien bringen, mit dem die Fußball-Nationalmannschaft das drohende Ausscheiden aus der Vorrunde abwenden will. „Wir sind alle mit dem Gefühl aus dem Raum gegangen, dass wir das Spiel gewinnen“, sagte Julian Brandt aus Dortmund, der gegen Japan nicht zum Einsatz kam.

Der 23-jährige Havertz wies Einschätzungen zurück, Flick sei zu nett zur Mannschaft. „Das Letzte, was man dem Trainer vorwerfen kann, ist, dass er nicht klar mit uns spricht“, sagte der Chelsea-Profi. Es sei „Zeit“, „miteinander zu reden und einander die Wahrheit zu sagen“, sagte Havertz: „Man geht auch aufeinander zu.“ Das Team sei „in einem schlechten Moment, aber das Sonntagsspiel kann der Wendepunkt sein“. Als „starkes Ergebnis“ bezeichnete Havertz den 7:0-Sieg Spaniens gegen Costa Rica. Trotzdem werde man auf dem Platz „Null Komma Null verstecken“.

„Verdammte Situation, in der wir uns befinden“

Das Reizklima, das durch Kritik an der Mannschaft verstärkt wird, soll im Al-Bait-Stadion positive Energie freisetzen. „Ich kann verstehen, dass Negativität aufkommt, ich weiß, dass viel gegen uns geschossen wird“, sagte Havertz. Brandt nannte den verpatzten Turnierstart eine „scheisse Situation, in der wir stecken“, sprach aber auch von der Chance, mit einem Sieg am Sonntag „die ganze Stimmung umzudrehen“. Der erste Schock sollte keine weiteren Spuren hinterlassen. Bis auf eine große Portion Trotz und Mut, denn nicht alles war schlecht. „Wir haben viele gute Szenen, die wir der Mannschaft mit Blick auf Spanien zeigen können“, sagte Flick. Trotz zahlreicher Kritikpunkte sieht der 57-Jährige keinen Anlass zu generellen Zweifeln.

Auch nach der radikalen Ernüchterung ist vom Bundestrainer kein allgemeiner Umbruch zu erwarten. „Wir vertrauen der Mannschaft. Wir sind positiv eingestellt und wollen das Spiel positiv angehen“, sagte er. Die defensive Variante mit Niklas Süle als Rechtsverteidiger dürfte vorbei sein. Im Mittelfeld muss Flick klären, ob er rund um Joshua Kimmich und den neuen Chefkritiker Ilkay Gündogan einen Platz für Leon Goretzka finden kann. Der Bundestrainer dürfte sich auch darüber ärgern, dass er Jamal Musiala gegen Japan nicht zentraler spielen ließ.

„Habe den Mut, dich zu zeigen“

Entscheidungen müssen getroffen werden. Flick meint, Angst wäre jetzt ein schlechter Ratgeber. Wer bewahrt im Krisenmodus die nötige Ruhe? Wer kann sich noch an das peinliche Vorrunden-K.O. erinnern? vor vier Jahren in Russland und die Déjà-vu-Sorgen ablegen? „Es geht darum, den Mut zu haben, sich zu zeigen. Wir müssen darauf achten, dass jeder Einzelne besser für sich spielt“, betonte der Bundestrainer.

Die Ausgangslage bleibt prekär. Selbst wenn Japan gegen WM-Schießbude Costa Rica unentschieden und gegen Spanien verlieren würde, wäre das Aus besiegelt – für das DFB-Team und womöglich auch für Flick als Bundestrainer. Auch Flick kann nicht an die Geschichte anknüpfen. Beim letzten Pflichtspielsieg bei der Europameisterschaft 1988 erzielte Rudi Völler beide Tore zum 2:0. Ob Manuel Neuer, Joshua Kimmich oder Gündogan, gegen Spanien konnten viele noch nie gewinnen. Aus Flicks WM-Kader schafften es nur Thomas Müller, Antonio Rüdiger und Mario Götze: 1:0 im Test vor acht Jahren in einer verregneten Nacht in Vigo.