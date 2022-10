Klarer Sieg für die SPD in Niedersachsen | Aktuell Deutschland | DW

Die Sozialdemokraten unter Ministerpräsident Stephan Weil erreichten bei der niedersächsischen Landtagswahl an diesem Sonntag 33,4 Prozent der Stimmen und verzeichneten damit einen leichten Stimmenverlust. Der aktuelle Koalitionspartner, die CDU mit Spitzenkandidat und stellvertretendem Ministerpräsidenten Bernd Althusmann, hat mit 28,1 Prozent das schlechteste Landesergebnis seit mehr als 60 Jahren erzielt. Die Grünen belegten mit 14,5 Prozent den dritten Platz, so das vorläufige Ergebnis, das am späten Sonntagabend in der Landeshauptstadt Hannover veröffentlicht wurde.

Die rechte AfD konnte deutlich um 10,9 Prozent zulegen. Mit 4,7 Prozent ist die FDP nicht mehr im neuen Landtag in Hannover vertreten, die Linke scheiterte im westdeutschen Niedersachsen mit 2,7 Prozent erneut an der Fünf-Prozent-Hürde. Von den rund 6,1 Millionen Niedersachsen, die an diesem Sonntag zur Wahl eines neuen Landtags aufgerufen waren, gaben 60,3 Prozent ihre Stimme ab.

SPD-Ministerpräsident Stephan Weil (links) und CDU-Spitzenkandidat und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann

In dem nordwestdeutschen Bundesland regieren derzeit SPD und CDU in einer großen Koalition. Der sozialdemokratische Ministerpräsident Stephan Weil strebt eine dritte Amtszeit an, hofft aber auf eine Koalition mit den Grünen. Weil hatte bereits von 2013 bis 2017 ein solches Bündnis geführt.

Erste persönliche Konsequenzen

CDU-Spitzenkandidat Althusmann räumte seine Niederlage ein und kündigte seinen Rücktritt als CDU-Chef an. Das war seine persönliche Konsequenz aus dem Wahlergebnis. Er gratulierte der SPD, die ein klares Votum der niedersächsischen Wähler erhalten habe.

Das alles bestimmende Thema im Wahlkampf war die Energiekrise, weshalb die Wahlen in Niedersachsen auch in Berlin mit Spannung verfolgt werden. Vor allem die Christdemokraten hatten die Wahl deshalb zu einer Abstimmung über die Politik der Ampelkoalition in der Bundesregierung erklärt. Weitere wichtige Themen waren die Nutzung der Kernenergie bis 2024, für die CDU und Liberale eintreten, sowie der Unterricht an Schulen.

Unschönes Ergebnis für Weil in Berlin

Die SPD hat sich im Wahlkampf stark auf die Beliebtheitswerte von Ministerpräsident Weil verlassen. In Umfragen der präferierten Ministerpräsidenten – Weil oder Althusmann – lag der SPD-Mann regelmäßig deutlich vor seinem Herausforderer. Auch dank dieses Amtsbonus sind die Umfragewerte der Sozialdemokraten in Niedersachsen deutlich besser als in der Bundesregierung.

Doch wenige Tage vor der Wahl musste Weil einen Rückschlag hinnehmen, als er ergebnislos einen Bund-Länder-Gipfel zur Energiekrise leitete – Wasser auf die Mühlen von CDU und CSU, die der Bundesregierung um Kanzlerin Vorwürfe machen Olaf Scholz (SPD) verfolge keinen klaren Plan, um Energiesorgen anzugehen.

Das Leineschloss, Sitz des Niedersächsischen Landtags in Hannover

Bei der Landtagswahl 2017 war die SPD (36,9 Prozent) stärkste Kraft, gefolgt von der CDU (33,6 Prozent), den Grünen (8,7 Prozent), der FDP (7,5 Prozent) und der AfD (6,2 Prozent). . Die Linke verpasste mit 4,6 Prozent nur knapp den Einzug in den Landtag in Hannover. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 63,1 Prozent.

qu/uh/sti/se/AR/ack (afp, dpa, rtr)