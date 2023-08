Klare Pleite bei Rhein Fire: Hamburg Sea Devils zu schlecht für die Playoffs

Wenn es einen Beweis dafür gab, dass die Hamburg Sea Devils, zweimaliger Vizemeister der European League of Football (ELF), in diesem Jahr nicht zu den Top-Teams gehörten, konnte man das an dem klaren 9:40 gegen Rhein Fire erkennen .

Vor der großartigen Kulisse von 13.171 Fans in Duisburg hatten die Seeteufel keine Chance gegen eine Mannschaft, die auch ihr neuntes Saisonspiel gewann und auf dem Weg zum Titel nur schwer zu stoppen sein wird.

Jadrian Clark besiegt die Sea Devils erneut

Weder der startende Moritz Maack noch sein Quarterback-Kollege Isaiah Green konnten die Offensive der Sea Devils in Gang bringen – und die Defense konnte sich letztlich gegen Rhein Fires Ex-Hamburger Jadrian Clark durchsetzen (drei Touchdown-Pässe, über 400 Yards). und Glen Toonga (88 Yards, ein Touchdown) ließ nicht locker.

Immerhin: Kurz vor Schluss warf Maack einen erfolgreichen Pass in die Endzone zu Malik Stanley. Es sind die kleinen Dinge wie diese, mit denen sich die jungen Sea Devils (4 Siege, 5 Niederlagen) auseinandersetzen müssen, nachdem sie in den letzten drei Spielen der Saison die Playoffs verpasst haben.